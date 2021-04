Si è conclusa ieri sera, 5 aprile, la settima puntata del reality sulla sopravvivenza, l’Isola Dei Famosi 2021. Dopo le varie prove dei naufraghi nelle spiagge honduregne ecco che si arriva al momento dell’eliminato della serata.

Chi è uscito ieri sera, 5 Aprile 2021 dall’Isola dei Famosi 2021?

L’eliminata della serata è Daniela Martani che non supera il televoto con Drusilla Gucci. I concorrenti hanno avuto le seguenti percentuali di voto:

Daniela Martani il 74%

Drusilla Gucci il 26%

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset

Isola dei Famosi 2021: l’ingresso di due nuove concorrenti

L’ingresso in Palapa delle due nuove naufraghe: Isolde Kostner campionessa di sci, e Beatrice Marchetti top model.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 5 Aprile 2021, all’Isola dei Famosi?

Si passa poi al momento principe del reality: le nomination. Chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, lunedì 5 aprile 2021.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare? Tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Questo televoto si chiuderà lunedì prossimo 12 Aprile 2021 e sapremo chi si salverà e chi invece dovrà abbandonare il gioco. (la puntata di Giovedì non andrà in onda per questioni logistiche dal momento che si sta girando anche Super Vivientes la versione spagnola del reality)

Isola dei Famosi 2021, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 5 Aprile 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: