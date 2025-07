E’ terminata da poco la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 2 luglio con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Isola dei Famosi 2025 finale, chi è stato eliminato e chi è il vincitore della 19ima edizione

L’Isola dei Famosi 2025 è arrivata al gran finale. Durante la puntata di mercoledì 2 luglio 2025, Veronica Gentili ha dato il via alla finale con il primo verdetto del televoto che vedeva in sfida al televoto Teresanna Pugliese contro Jey Lillo. Il pubblico da casa ha deciso di salvare il mago di TikTok decretando così l’eliminazione dalla finale di Teresanna Pugliese. La finale è proseguita con una serie di sfida per i naufraghi importantissime al fine di evitare il televoto flash. I primi a rischiare sono Loredana Cannata e Jey Lillo che vanno al primo televoto flash. Anche in questo caso il pubblico da casa salva il mago di TikTok con l’attrice costretta a lasciare definitivamente il gioco.

Ma non finisce qui, visto che tra emozioni e sorprese, i naufraghi finalisti si sfidano in un secondo televoto flash. Questa volta al televoto vanno Mario Adinolfi e Omar Fantini; tra i due a trionfare è il giornalista e politico che prosegue la sua corsa per la finale. Alla fine il pubblico è chiamato a votare “chi vuoi che vinca” tra i tre finalisti Cristina Plevani, Mario Adinolfi e Jey Lillo. A trionfare è Cristina Plevani che, dopo 25 anni dalla vittoria al Grande Fratello, torna a vincere un reality show. Al secondo posto Mario Adinolfi, mentre terzo classificato è Jey Lillo.

L’Isola dei Famosi 2025, tutti i concorrenti naufraghi

L’Isola dei Famosi 2025 saranno presentati tutti i nuovi concorrenti naufraghi di questa edizione. Ecco i nomi di tutti i protagonisti della diciannovesima edizione: