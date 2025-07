L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili è giunto al gran finale con la decima puntata trasmesso in prima serata su Canale 5. Questa sera finalmente scopriremo il nome del naufrago vincitore di questa diciannovesima edizione. Cosa succederà durante la finale stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma anche la riunione di tutti i naufraghi per una escalation di emozioni e colpi di scena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale di stasera, mercoledì 2 luglio 2025.

Isola dei Famosi 2025, la finale stasera su Canale 5: la diretta della decima puntata del 2 luglio

Stasera, mercoledì 2 luglio 2024, dalle ore 21.35 appuntamento con la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto quest’anno da Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista ritroviamo: Simona Ventura. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di invitato. Tutto pronto per la finale dell’Isola del Famosi che decreterà il vincitore della diciannovesima edizione che vincerà il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza). Chi sarà il vincitore?

Quattro i naufraghi finalisti: Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata. A Loro si aggiungerà un ultimo naufrago finalista scelto dal pubblico chiamato a decidere chi salvare tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Al momento i sondaggi sembrerebbero premiare il mago di TikTok favorito contro la ex tronista di Uomini e Donne. Durante la finale non mancheranno sorprese ai naufraghi arrivati alla finale, ma anche nuovi scontri e sfide con tanto di televoto flash per arrivare al podio finale. Che vinca il migliore!

Isola dei Famosi 2025, eliminati e nomination del 2 luglio. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la decima ed ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 scopriremo anche il nome di un concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la finale.

Stando ai sondaggi e alle previsioni della finale il naufrago più votato è Jey Lillo con il 54.33% delle preferenze contro il 45,67 di Teresanna Pugliese. Naturalmente si tratta solo di sondaggi parziali e solo durante la diretta della finale di stasera scopriremo chi sarà il quinto naufrago finalista di questa edizione.

Isola dei Famosi 2025, dove seguirlo in tv e streaming