Al via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show di successo trasmesso su Canale 5. Per la diciottesima edizione, i vertici Mediaset hanno rivoluzionato completamente il reality con un nuovo conduttore, nuovi inviati ed opinionisti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di stasera, lunedì 8 aprile 2024.

Lunedì 8 aprile 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 condotta quest’anno da Vladimir Luxuria. La ex naufraga ed opinionista è stata promossa a conduttrice del popolare reality show dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili. Dopo Ilary Blasi, spetta a Vladimir Luxuria raccontare le avventure dei concorrenti naufraghi che quest’anno dovranno affrontare il vero spirito dell’isola. Uno spirito che quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata dall’Honduras, invece, la new entry Elenoire Casalegno.

Ogni singolo concorrente, infatti, dovrà mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. L’obiettivo naturalmente è quello di vincere il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 saranno presentati tutti i nuovi 18 concorrenti naufraghi composti da personaggi noti e persone comuni. Ecco i nomi di tutti i protagonisti della diciottesima edizione: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.