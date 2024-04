Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Si parte Lunedì 8 aprile, con lo sbarco dei naufraghi sulle bianche spiagge di Cayo Cochinos in Honduras. Canale 5 trasmetterà in diretta la puntata dagli studi di Milano con una puntata attesissima che vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. Nuova conduttrice e nuovi opinionisti. Ad affiancare in studio Luxuria ci saranno infatti: Sonia Bruganelli, imprenditrice nonché già opinionista al Grande fratello Vip e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Ad accogliere i naufraghi sull’isola ci sarà invece una nuova inviata: Elenoire Casalegno, prima donna in questo ruolo. Ma chi saranno i naufraghi? Ecco di seguito tutti i nomi.

Isola dei famosi 2024, il cast dei concorrenti: tutti i nomi

Lunedì 8 aprile, 13 volti noti, accolti da Elenoire Casalegno, sbarcheranno come naufraghi sulle bianche spiagge di Cayo Cochinos in Honduras per prendere parte al cast dell’Isola dei Famosi 2024. Tra i volti che vedremo ci saranno 7 donne e 6 uomini.

Concorrenti donne

Le donne che animeranno le spiagge dell’Honduras saranno:

Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare;

protagonista della scena più cult di Sapore di Mare; Matilde Brandi, ballerina e showgirl;

ballerina e showgirl; Maité Yanes, modella ballerina e attrice spagnola;

modella ballerina e attrice spagnola; Greta Zuccarello , vista a Ciao Darwin;

, vista a Ciao Darwin; Francesca Bergesio, la Miss Italia figlia del senatore leghista;

la Miss Italia figlia del senatore leghista; Valentina Vezzali schermitrice;

schermitrice; Luce Caponegro ex diva dell’hard nota con il nome di Selen.

Concorrenti uomini

Sul fronte maschile, i naufraghi che prenderanno parte al reality di Canale 5 saranno:

Joe Bastianich da MasterChef Italia;

da MasterChef Italia; Edoardo Stoppa , ex inviato di Striscia la Notizia;

, ex inviato di Striscia la Notizia; Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle;

ballerino di Ballando con le Stelle; Aras Senol attore della fiction Terra Amara;

attore della fiction Terra Amara; Edoardo Franco , vincitore di MasterChef;

, vincitore di MasterChef; Artur Dainese, modello.

Altri concorrenti che entreranno successivamente

In corso d’opera, dovrebbero poi entrare in gioco anche:

il giornalista Alan Friedman

l’attore Francesco Benigno

l’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba.

Anche se queste al momento sono solo delle indiscrezioni non confermate.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024?

Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei famosi” sarà visibile anche su Mediaset Infinity.