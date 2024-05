L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la decima puntata in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma crescono le tensioni tra i naufraghi a poche settimane dalla finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nona puntata di stasera, mercoledì 22 maggio 2024.

Mercoledì 22 maggio 2024 dalle ore 21.35 torna L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio nel ruolo di opinionisti ritroviamo: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Cosa succederà stasera? A parte il verdetto del televoto che segna l’uscita di un altro concorrente naufrago dal gioco, in Honduras cresce la tensione tra i concorrenti in vista della finale. Non esistono più due gruppi, ma i naufraghi sono stati riuniti tutti insieme a Playa Dos, la spiaggia definitiva. Greta e Linda sono legate e questa “loro unione” insospettisce diversi naufraghi. Intanto Alvina e Greta hanno una dura discussione per un futile motivo.

Durante la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome di un nuovo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Greta Zuccarello, Artur Dainese e Aras Senol? Il concorrente meno votato sarà eliminato questa sera.

Stando ai sondaggi e alle previsioni del pre-puntata, Aras Senol, il Cetin di Terra Amara, è il preferito del pubblico con il 44% delle preferenze. A seguire c’è il modello Artur Dainese con il 38%. Ultima posizione per Greta Zuccarello che ha conquistato solo il 18% dei voti e sembra destinata all’eliminazione.

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Settimana dopo settimana la programmazione è cambiata continuamente con il reality che si è spostato solo al lunedì in prime time su Canale 5.

Novità in arrivo per il reality show: cambia ancora la programmazione da questa settimana. Dopo la puntata di lunedì 13 maggio, l’Isola torna su Canale 5 si, ma in una nuova collocazione. I prossimi appuntamenti del reality show, infatti, sono per il mercoledì e domenica in prima serata. Ricordiamo che il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.