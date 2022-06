Il consueto appuntamento del venerdì sera in prima serata su Canale 5 con L’Isola dei Famosi oggi, 3 giugno 2022, non va in onda. Per questa settimana cambia la programmazione Mediaset per quello che riguarda la prima serata del venerdì. Ecco di seguito perchè il programma condotto da Ilary Blasi non va in onda questa sera e quando torna in tv L’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi oggi, 3 giugno 2022, non va in onda: ecco il perchè

Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata, questa settimana cambia la sua programmazione. La puntata prevista per questa sera, venerdì 3 giugno 2022, de L’Isola dei Famosi 2022 non andrà in onda. Il reality di Canale 5 sta giungendo al termine, e quindi cambia la programmazione della messa in onda della diretta dallo studio di Milano.

Perchè l’Isola dei Famosi non va in onda stasera? Il motivo

Da tempo si parlava di mandare in onda L’Isola dei Famosi 2022 una sola volta a settimana, una decisione che per diverso tempo non è stata messa in atto. In vista della finale prevista per il 27 giugno dove si decreterà il vincitore dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, Mediaset ha deciso, dopo alcuni cambi di programmazione, di mandare in onda la diretta dallo studio una sola volta a settimana a quanto pare fino alla fine del programma.

Isola dei Famosi 2022: ecco quando torna in tv

Su Canale 5 al posto dell’Isola dei Famosi 2022, stasera andrà in onda la serie tv con protagonista l’attore Ryan Eggold dal titolo New Amsterdam. Nella puntata di questa sera, il dottor Max Goodwin (Interpretato da Ryan Eggold), viene nominato direttore del più antico ospedale pubblico americano. Mentre i medici e il personale si dimostrano titubanti, l’uomo punta a restituire l’istituto alle sue vecchie glorie.

L’appuntamento con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi e tutti con tutti i suoi naufraghi è quindi per Lunedì 6 giugno 2022 sempre in prima serata in onda su Canale 5.

Ecco il video con i momenti salienti dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi