Si è appena conclusa su Canale 5 la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi. Una puntata ricca di scontri e confronti, ma anche di sorprese con tanto nomination e cene romantico. Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 9 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 9 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della quindicesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto due donne: Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Ad essere eliminata è stata Laura, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Rogeer, ha raggiunto Playa Sgamada. Poco dopo a raggiungerla anche Fabrizia Santarelli eliminata al televoto contro Maria Laura De Vitis. Precisiamo che in questa puntata nessun naufrago ha abbandonato l’isola definitivamente per tornare in Italia.

Scontri in puntata: prima Edoardo e Laura vs Nicolas

Durante la puntata non sono mancati i confronti e gli scontri tra i naufraghi. In primis Edoardo Tavassi contro Nicolas Vaporidis. Uno scontro che ha visto entrambi pronunciare parole forti, ma durante la diretta a sorpresa i due si sono riappacificati in un lunghissimo abbraccio. Laura Maddaloni, prima di essere eliminata dalla Palapa, ha avuto da ridire sul comportamento di Nicolas Vaporidis. I confronti non sono finiti qui, visto che durante la lunga diretta diversi naufraghi hanno avuto da ridire sul comportamento di Maria Laura De Vitis interessata ad Alessandro.

Leader della settimana

Durante la quindicesima puntata doppia prova leader. Prima si sono sfidati gli uomini e tra tutti a vincere è stato Roger. Poi è stata la volte della donne dove ha trionfato Guendalina.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 9 maggio 2022

Non potevano mancare le nomination a L’Isola dei Famosi. Durante la diretta i due leader hanno dovuto scegliere il nome di due naufraghi da mandare direttamente al televoto. Roger sceglie Edoardo Tavassi, mentre Guendalina ha fatto il nome di Maria Laura De Vitis. Poi è la volta delle nomination dei naufraghi che hanno votato Lory Del Santo. Infine è ancora la volta dei leader Roger e Guendalina che, di comune accordo, fanno il nome di Marco Cucolo. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Marco Cucolo e Lory Del Santo? Il televoto verrà chiuso venerdì 13 Maggio 2022.

