Si è appena conclusa su Canale 5 la diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena: dall’ingresso di quattro nuovi naufraghi, gli scontri in Honduras e studio e le immancabili nomination. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 16 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 16 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della diciassettesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Nick Luciani, Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Blind. Ad essere eliminato è stato Blind, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Mercedesz Henger. Intanto a Playa Sgamada è arrivato il momento di prendere il sacco e lasciare l’isola, ma prima un televoto flash per decidere chi lascia per sempre il gioco e chi rientra in gara come concorrente. Tra Licia, Fabrizia, Clemente, Estefania e Marco il pubblico decide di eliminare Clemente Russo, mentre Marco Cucolo viene premiato e ritorna sulla playa principale. Non solo, Fabrizia e Estefania si sfidano nella prova del girarrosto per conquistarsi un posto di diritto tra i naufraghi: a trionfare è la bellissima modella argentina.

Confronti e scontri in puntata

Durante la lunga diretta non mancano i confronti e gli scontri tra i naufraghi. Ad inizio puntata Mercedesz Henger si confronta con Nicolas Vaporidis; uno scontro che coinvolge anche Edoardo Tavassi che confessa di non credere al sentimento della figlia di Eva Henger. Non solo, in Palapa anche Lory Del Santo si lamenta del comportamento di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi che l’accusano di essere falsa e di sparlare alle spalle di tutti. La showgirl e regista si difende con grande parsimonia di particolari conquistandosi anche l’immunità.

Gli scontri non scoppiano solo in Honduras, visto che in studio Laura Maddaloni si confronta con Vladimir Luxuria e tra le due volano parole grosse.

Nuovi ingressi in Honduars

Non solo, durante la serata quattro nuovi ingressi a L’Isola dei Famosi 2022. Si comincia con i guapissimi: Luca Daffre e Gennaro Auletto che approdano in Honduras conquistando subito l’attenzione del pubblico femminile e di tutte le naufraghe. Poco dopo è la volta di due pezzi da ’90: si tratta di Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, due volti amatissimi degli anni ’90 lanciati da programmi cult come “Festivalbar” e “Non è la Rai”.

Leader della settimana e sfida tra naufraghi

Per la prova leader la sfida è tra Maria Laura e Alessandro. I due resistono per ben 6 minuti nella prova del girarrosto conquistando così entrambi la colonna da leader.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 16 maggio 2022

A fine puntata a L’Isola dei Famosi è tempo di nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere del gruppo è Mercedesz Henger.

I due leader devono anche scegliere un altro nome da mandare in nomination, Alessandro e Maria Laura fanno il nome di Nicolas Vaporidis. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi salvare tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger? Il televoto verrà chiuso venerdì 20 Maggio 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 16 maggio 2022

