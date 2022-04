È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la messa in onda della puntata non sono mancati i colpi di scena. I naufraghi non giocano più in coppia ma singolarmente, gli unici concorrenti a giocare ancora in coppia sono Estefania e Roger. Durante la serata Gustavo Rodriguez ha dovuto abbandonare la ex Playa Accopiada per raggiungere Playa Sgamada dopo il verdetto del televoto, ma un televoto flash ha decretato un altro eliminato dall’isola. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 14 aprile con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 14 aprile dall’Isola dei Famosi 2022? Gli eliminati dell’ottava puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Nicolas, Gustavo e Nick. Ad essere eliminato è stato Gustavo, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Guendalina Tavassi raggiunge Playa Sgamada.

Nella puntata di ieri si è avuta anche l’eliminazione definitiva da L’Isola dei Famosi 2022 di un altro naufrago dopo l’apertura del televoto flash tra Clemente, Floriana e Lory Del Santo. L’eliminata definitivamente per volere del pubblico è Floriana Secondi.

I confronti in puntata

Durante la serata ci sono stati anche dei confronti. Il primo ha visto Nicolas e Jeremias tentare di fare chiarezza in merito agli attriti tra i due. Un altro confronto ha visto protagonisti Roger e la sua ex presente in studio da Milano.

Nick dei Cugini di Campagna è il Leader della settimana

Una nuova prova leader ha visto i concorrenti gareggiare tra loro in una dura prova di resistenza. A spuntarla alla fine è stato Nick dei Cugini di Campagna, nominato nuovo Leader.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 14 aprile 2022

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. Il nominato dal gruppo è Jeremias, mentre i nominati dal Leader sono Estefania e Roger. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Jeremias e la coppia Estefania con Roger? Il televoto verrà chiuso lunedì 18 aprile 2022.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 14 aprile 2022

