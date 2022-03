Sta per tornare l’Isola dei Famosi 2022. Ecco il cast ufficiale che prenderà parte al reality condotto da Ilary Blasi e che vedrà come inviato: Alvin e come opinionisti in studio due ex conduttori del programma ovvero: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Chi vi sarà? A partecipare vi sono tanti i graditi ritorni e molte le new entry. Scorrendo i nomi della lista sappiamo già che il trash è assicurato e che ci saranno sicuramente molte liti, ma anche tanti momenti iconici. Guendalina Tavassi darà filo da torcere a chiunque mentre Lory Del Santo e Carmen Di Pietro faranno impazzire i social.

Isola dei Famosi 2022 cast: le coppie

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 vi saranno coppie molto interessanti. Quali?

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

Lory Del Santo col fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

I Cugini di Campagna (due di loro)

Clemente Russo con la moglie Laura

Guendalina ed Edoardo sono già rinchiusi in hotel per la quarantena. La Tavassi ha svelato, detto e non detto, ma dai vari particolari raccontati nelle sue stories si è capito che si appresta a vivere tale esperienza insieme ad uno dei pilastri della sua vita. Cosa combineranno Guendalina ed Edoardo insieme? Di sicuro ne accadranno delle belle. Ci sono però già alcuni detrattori che puntano il dito sull’ex gieffina, che già partecipò all’Isola insieme al mago Otelma, perché dopo anche social con il padre dei suoi figli, ha deciso di prendere parte al reality lasciando a casa i figli in un momento molto delicato per la sua famiglia.

Jeremias prenderà parte all’Isola per la seconda volta insieme al padre. I due hanno vissuto questo reality in primis da spettatori grazie alle avventure di Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, oltre che di Ignazio Moser, fidanzato di quest’ultima. Jeremias ha vissuto l’Isola anche da protagonista e ne conosce già parecchi segreti. Sarà sicuramente divertente scoprirlo in coppia con il padre, vedere il loro rapporto e capire come si comporteranno e quale strategia adotteranno.

Lory Del Santo e Marco regaleranno sicuramente perle trash. A Pechino Express hanno fatto impazzire tutti e sicuramente riusciranno a lasciare il segno anche all’Isola dei Famosi 2022. Una coppia da tenere d’occhio? Quella composta da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro. Niente reggiseni nel freezer come al GF VIP, ma sicuramente la Di Pietro potrà continuare ad essere iconica e a far impazzire gli utenti social.

I cugini di campagna? Su di loro pare non vi siano grosse aspettative, ma è già nata una polemica. Gli altri due componenti della band pare stiano partecipando a Il Cantante Mascherato, su Rai 1, e nell’ultima puntata, quella che ha visto l’uscita di scena di Vladimir Luxuria

I concorrenti singoli dell’Isola 2022: chi parteciperà?

Gli altri concorrenti che andranno a comporre il cast dell’Isola dei famosi 2022 chi sono?

Ilona Staller,

Floriana Secondi

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Antonio Zequila

Roger Balduino

Blind

Nicolas Vaporidis

Zequila che ha già partecipato all’Isola così come altri concorrenti ovvero Jeremias Rodriguez che prese parte all’edizione con Soleil e lì scoppiò la passione tra i due, ma anche Guendalina Tavassi.

Melandri è invece tra i concorrenti più discussi che prenderanno parte all’esperienza di sopravvivenza sull’Isola. Il motivo? Le sue dichiarazioni su Covid e vaccinazioni. La polemica è tornata in auge sui social e c’è già chi non lo vorrebbe come concorrente.

Chi si ricorda di Floriana Secondi? L’ex vincitrice del GF VIP finalmente ce l’ha fatta. Gli appassionati di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 sanno che Floriana ha tentato più volte di partecipare all’Isola e che ci teneva davvero tantissimo. Finalmente prenderà il volo per l’Honduras. Cosa ci riserverà?