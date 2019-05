Oggi è uscito il nuovo singolo di Irama “Arrogante“, che si candida ad essere la nuova hit dell’estate. Il brano è stato inserito subito nella playlist da Giulia De Lellis. La giovane influencer ha mandato un messaggio al suo ex fidanzato attraverso le Instagram stories.

Giulia De Lellis manda un messaggio ad Irama su Instagram, cosa le avrà detto?

Oggi pomeriggio, Giulia De Lellis ha mandato un messaggio al suo ex fidanzato Irama attraverso le Instagram stories. Il gesto, abbastanza inaspettato, ha scosso i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un semplice “Ciao” con l’invito a fare swipe up e ad ascoltare il nuovo brano di Irama. Un messaggio semplice, ma che ha fatto riflettere il pubblico dei social. Giulia De Lellis e Irama non stanno più insieme, questo è certo, ma tra di loro è rimasto un buon rapporto?

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante? Le indiscrezioni

La storia tra Giulia De Lellis e Irama è durata veramente poco. Un flirt molto breve, ma che ha fatto sognare i fan della coppia. I due personaggi sono molto amati dal pubblico e Irama aveva fatto dimenticare addirittura Andrea Damante. Giulia pare sia tornata proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne, come testimoniato dai settimanali di gossip negli ultimi giorni. Giulia De Lellis e Andrea Damante, però, non vogliono ancora uscire allo scoperto. Sui social, infatti, la coppia non posta alcuna foto insieme.

Il ritorno di fiamma per alcuni è stato poco credibili. C’è chi infatti attacca la coppia di sfruttare la storia d’amore per stare sulle copertine di gossip. La verità la conoscono solo loro. L’unica cosa certa è che Giulia De Lellis non è più fidanzata con Irama. Tra i due, però, è rimasto un bel rapporto e lo testimonia il messaggio pubblicato dalla influencer romana quest’oggi su Instagram.