Silvia Uras è la voce femminile di “Vattelo”, brano intenso che accompagna i titoli di coda del film “Io sono Rosa Ricci” in uscita nelle sale dal 30 ottobre. In queste settimane però si è parlato molto del rapporto tra Silvia Uras e Maria Esposito, l’attrice che nel film e nella serie Mare Fuori veste i panni di Rosa Ricci.

“Io sono Rosa Ricci”, intervista a Silvia Uras

Noi di SuperGuida TV in occasione del red carpet alla Festa del Cinema di Roma abbiamo scambiato due battute con Silvia Uras. L’artista ha parlato così del suo rapporto con Maria Esposito: “Tra me e Maria c’è un legame molto forte, penso che sia visibile a tutti. E’ un legame indissolubile così come si vede e traspare dai social nella nostra vita normale e penso sia una cosa molto bella da da vedere quindi continuiamo a fare quello che siamo. Per te siamo fidanzate per il mondo siamo fidanzate. C’è solo una cosa bella che noi vogliamo far vedere quindi non c’è neanche modo di spiegarlo. Una cosa così bella è bella da vedere quindi speriamo che sia bello pure per voi”.

Silvia Uras ha parlato della collaborazione con Maria Esposito: “A livello artistico mi ha dato una spinta molto forte per affacciarmi a questo mondo e a questo tappeto che per me è il sogno di una vita ché oltre a cantare io recito e questo è un primo passo verso il sogno”. Silvia ha confidato ai nostri microfoni di aver conosciuto Maria proprio grazie a Mare Fuori: “Ho conosciuto Maria tramite la serie. Dopo che ho visto questo personaggio ho subito pensato che nella vita fosse una tosta e subito abbiamo approcciato e da quel momento non ci siamo più lasciate”.