Variazione palinsesto Mediaset per i giorni di Natale e Santo Stefano: Io sono Farah sospesa nel pomeriggio di Canale 5. La serie tv turca in onda solo venerdì 26 dicembre in prime time.

Io sono Farah sospesa per Natale: il serial turco non andrà in onda

Amara sorpresa per i fans della dizi turca Io sono Farah che oggi, giovedì 25 dicembre, si collegheranno come di consueto alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende dei solo beniamini. Io sono Farah non andrà in onda per Natale e neppure nel pomeriggio di Santo Stefano, per tornare sul piccolo schermo con le puntate serali del 26 dicembre.

La decisione arrivata dai vertici Mediaset non riguarda solo la dizi turca, ma tutte le soap in onda nel daytime di Canale 5, e nasce dal desiderio di consentire ai tantissimi fans di trascorrere qualche ora in compagnia di amici e parenti per Natale e Santo Stefano, senza perdersi neppure un appuntamento delle serie tv del cuore.

Io sono Farah: quando torna in TV?

Come anticipato, si tratta di una variazione palinsesto che riguarderà esclusivamente le due giornate di festa. Dopo aver saltato l’appuntamento pomeridiano con i suoi fans per Natale e Santo Stefano, la serie tornerà a tenerci compagnia con nuovi episodi il 26 dicembre in prime time.

L’appuntamento del venerdì sera è infatti confermato, e collegandoci a Canale 5 alle 21:20 circa, potremmo ritrovare ad attenderci tre nuovi episodi in prima TV dedicati alle vicende di Farah. Le puntate serali della dizi turca ci terranno compagnia fino alle 00:11 circa. Si tratterà di episodi ricchi di colpi di scena, che ci faranno vivere la disperazione di una madre che vede di nuovo crollare le speranze di poter salvare suo figlio. Farah sarà infatti in febbrile attesa del donatore che dovrebbe salvare la vita al piccolo Kerim, ma al posto dell’uomo arriva la notizia che è stato assassinato. Tahir proverà a confortarla dicendole che farà di tutto per scoprire se si sia davvero trattato di un incidente, ma intanto Farah saprà di dover fare una corsa contro il tempo per salvare suo figlio e inizierà a temere che sia l’orologio ad avere la meglio.