Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la Rai

Il futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico “La Pennicanza” ha sollevato la questione della tutela e della possibile valorizzazione dello storico spazio romano.

Secondo quanto spiegato dallo showman, il teatro è sottoposto alla tutela delle Belle Arti, un vincolo che impone passaggi istituzionali precisi prima di qualsiasi vendita o trasformazione. Proprio per questo, Fiorello ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (citato come Ministro Giuli nel contesto della trasmissione), proponendo una soluzione concreta: l’acquisto da parte dello Stato e la successiva concessione alla Rai.

La proposta per il Teatro delle Vittorie: uno spazio pubblico per cultura e spettacolo

Nel suo intervento, Fiorello ha avanzato un’idea chiara: investire circa 14 milioni di euro per trasformare il Teatro delle Vittorie in un polo culturale pubblico.

La risposta del Ministro è arrivata in diretta, con toni ironici ma anche con aperture significative. Ha infatti dichiarato che il Ministero “farà tutto il possibile”, valutando le risorse disponibili e avviando un dialogo con la RAI.

L’obiettivo? La possibile realizzazione di un grande teatro sinfonico, con una direzione artistica che potrebbe essere affidata alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

L’idea alternativa: un teatro dei varietà dedicato a Pippo Baudo

Accanto alla proposta istituzionale, Fiorello ha rilanciato con una suggestione più leggera ma carica di valore simbolico: trasformare il teatro in uno spazio dedicato ai varietà, intitolato a Pippo Baudo. Un’idea che punta a recuperare la tradizione televisiva e dello spettacolo leggero italiano, valorizzando un luogo storico con un’identità fortemente legata all’intrattenimento.

Luca Parmitano in studio: le curiosità sulla vita nello spazio

La puntata ha visto anche la partecipazione dell’astronauta Luca Parmitano, che ha risposto alle cinque domande più frequenti sulla vita nello spazio.

Tra curiosità e ironia, Parmitano ha raccontato:

Di aver sempre sognato di diventare astronauta fin da bambino

Che il cibo in orbita è precotto e viene riscaldato

Che si dorme in sacchi a pelo, fluttuando o legandosi

Che gli “alieni” visti sono solo il proprio riflesso allo specchio

E infine, come funziona il bagno nello spazio: i liquidi vengono riciclati, mentre i rifiuti solidi vengono smaltiti tramite navicelle che, rientrando nell’atmosfera, danno origine a spettacolari “stelle cadenti”

Il momento si è concluso con un’esibizione musicale dello stesso Parmitano, chitarra e voce, dedicata al programma.

Attualità e satira: il commento sul caso Minetti

Non è mancato lo spazio per l’attualità, con Fiorello che ha commentato con ironia il caso legato a Minetti e Cipriani, aggiungendo una finta dichiarazione attribuita al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in perfetto stile satirico.

“La Pennicanza”: appuntamento quotidiano tra informazione e intrattenimento

“La Pennicanza”, condotta da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, si conferma uno spazio originale capace di mescolare attualità, satira e cultura.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio2 alle 13:45, ed è disponibile anche su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, oltre alla versione mattutina su Rai2.