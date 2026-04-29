Pier Silvio Berlusconi compie gli anni e non si dimentica dei più bisognosi. In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, l’Amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà.

Pier Silvio Berlusconi per il suo compleanno dona 100 pacchi alimentari

L’iniziativa voluta da Pier Silvio Berlusconi è quella di voler donare 100 pacchi alimentari nei prossimi giorni a famiglie indigenti dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Un gesto per suggellare ancora una volta il rapporto con il territorio che da anni è ormai la sua casa.

Nel corso della serata, l’amministratore delegato e presidente di MFE ha condiviso alcune riflessioni personali sul momento che sta vivendo: «Oggi per me è un compleanno bellissimo e mi rendo conto ancora di più di quanto io sia fortunato. Sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa».

Un pensiero che si è poi allargato al legame con il territorio ligure e, in particolare, con Portofino, località scelta molti anni fa da condividere con Silvia Toffanin e dove i due hanno scelto di far crescere i suoi figli: «Oggi è un compleanno speciale: sono qua, nella nostra amata Portofino, che è uno dei posti più belli di tutto il mondo. Ma soprattutto le persone di Portofino, con cui noi abbiamo legato, tutti i cittadini. Persone speciali, persone di grande valore. Portofino è bella, ma porta con sé anche il valore della tradizione, il valore del lavoro, tutti i valori umani che pochi conoscono. Vi assicuro che questo posto è incredibile». Da sempre infatti l, Pier Silvio Berlusconi considera quell’angolo di Liguria la sua casa.

Il ringraziamento alla comunità

Durante la serata, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare la comunità locale e anche quelle dei territori vicini: «Vi voglio dire grazie. Grazie per come avete accolto me e tutta la mia famiglia. Non è un grazie di cortesia, di garbo, di educazione: è un grazie nel vero senso della parola: la gratitudine. Io sono grato per come ci fate sentire il vostro affetto. Anche questo è un valore unico. E quindi grazie, con tutto il mio cuore, a Portofino, a Rapallo, a Santa Margherita, a tutta la Liguria».