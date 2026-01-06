Sorpresa amara nella calza della Befana per i tanti fans della serie tv turca Io sono Farah, che oggi, martedì 6 gennaio, non sarà trasmessa. Perché è stata cancellata dal palinsesto Mediaset, quando tornerà su Canale 5 e cosa vedremo nei nuovi episodi?

Cambio palinsesto Mediaset: Io sono Farah sospesa per l’Epifania

Dopo il doppio appuntamento di ieri, quando la serie tv turca si è presentata sia in versione pomeridiana che nella fascia prime time, il serial pomeridiano incentrato sulle vicende di Farah non andrà in onda oggi, 6 gennaio. La variazione palinsesto Mediaset per l’Epifania cancella la dizi turca di Canale 5 dalla fascia pomeridiana.

La decisione arrivata dai vertici di Cologno Monzese rispecchia quella già presa in occasione delle altre festività appena trascorse, e vuole dare modo ai tantissimi fans della soap di trascorrere questa giornata in compagnia di amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio di Io sono Farah.

Io sono Farah, quando tornerà in TV?

La cancellazione di Io sono Farah dai palinsesti Mediaset è solo temporanea: la dizi turca tornerà infatti a tenerci compagnia già domani, mercoledì 7 gennaio.

Si tratterà di un appuntamento che promette molti colpi di scena. In dettaglio l’episodio di domani vedrà Tahir intento a tranquillizzare Farah, rivelandole di non aver cambiato idea e di essere sempre disposto a lasciare la Turchia, ma di avere bisogno di un po’ di tempo per organizzare l’espatrio. La donna, a quel punto, gli svelerà tutta la verità.

Programmazione Mediaset per l’Epifania, i programmi pomeridiani su Canale 5

Come cambia il pomeriggio di Canale 5? Se da un lato Io sono Farah risulta cancellata (insieme a Forbidden fruit), dall’altro rimane confermato l’appuntamento con Beautiful e con la “cugina” turca La forza di una donna.

Coloro che trascorreranno l’Epifania davanti alla tv, potranno trovare ad attenderli la soap americana storica, che ci terrà compagnia dalle 13:45 alle 14:08 circa, e a seguire la commedia “Tutto per una canzone”.

A partire dalle 15:55 (e fino alle 16:55) saranno le vicende de La forza di una donna a intrattenere gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, seguite dal programma di informazione di Gianluigi Nuzzi “Dentro la notizia”.