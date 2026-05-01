Salta la puntata del Grande Fratello Vip 2026 di stasera, venerdì 1 maggio. Come mai? Questa settimana il reality show condotto da Ilary Blasi non va in onda con il consueto raddoppio settimanale. Scopriamo il motivo e soprattutto quando torna su Canale 5.

Perchè Grande Fratello Vip non va in onda oggi, 1 maggio 2026?

Stasera, venerdì 1 maggio 2026, non va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi. Nessun doppio appuntamento settimanale con il reality show che, ricordiamo, complice il successo del pubblico e dei social è stato prolungato di quasi un mese con la finale annunciata per il prossimo 19 maggio. L’arrivo di Ilary Blasi al timone del reality show più longevo del piccolo schermo ha portato quella freschezza, leggerezza e vivacità che da troppi anni erano assenti coinvolgendo il pubblico regalando serate all’insegna dell’intrattenimento e della spensieratezza. Salta così la puntata di venerdì 1 maggio 2026 del GF VIP 2026 per evitare lo scontro diretto con il Concertone del 1 maggio con Mediaset che ha pensato bene di rispolverare il film cult “Il Diavolo veste Prada“.

Sulla scia del’hype e successo del sequel “Il Diavolo veste Prada 2” che in due giorni al cinema ha incassato oltre 5 milioni di euro, Canale 5 propone per venerdì 1 maggio 2026 la messa in onda del primo fortunatissimo capitolo con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway.

Quando torna il Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5?

L’appuntamento con la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi è fissato per martedì 5 maggio su Canale 5. Intanto all’interno della casa, dopo l’uscita della stellare Valeria Marini si è consumata un’altra lite. Negli ultimi giorni Alessandra Mussolini ha litigato con Antonella Elia durante la cena accusandola di «odiare le donne». Un’affermazione che ha fatto letteralmente infuriare la Elia che ha replicato: «ma basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene. Non ti sopporto più. Ancora con questa storia che io odio le donne, non devi nemmeno dirlo per scherzo». La Mussolini è stata davvero male arrivando alle lacrime al punto di voler abbandonare la casa. «Non ce la faccio più, me ne vado. Ora vado in confessionale e gli dico che esco. Non è più un gioco. Mi sono stufata di quella brutta, è un’aquila brutta» – ha detto la ex politica che alla fine ha deciso di proseguire la sua avventura nella casa di Cinecittà.

Intanto nella casa si comincia a far sentire l’aria di finale e nella prossima puntata di martedì 5 maggio 2026 scopriremo il secondo finalista di questa edizione. Dopo Antonella Elia, prima finalista, il pubblico è chiamato a votare chi vuole in finale tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul, Marco Berry e Francesca Manzini.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026 è per martedì 5 maggio su Canale 5.