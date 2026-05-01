Uomini e Donne, il dating show più seguito del piccolo schermo, non va in onda nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2026. Come mai? Scopriamo il motivo e quando i telespettatori potranno tornare a seguire le vicissitudini di dame, cavalieri e tronisti!

Perchè Uomini e Donne non va in onda oggi, 1 maggio 2026?

Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, su Canale 5. Il popolare programma televisivo, ideato e condotto da Maria De Filippi, si prende una pausa nel giorno della Festa dei Lavoratori. Non è la prima volta che il dating show più seguito del piccolo schermo si ferma nel giorno festivo del 1 maggio andando così a rivoluzionare il palinsesto di Canale 5. Nello specifico Canale 5, nella giornata della Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026, ha così strutturato la programmazione: dalle ore 13:40 il consueto appuntamento con il “Grande fratello vip 2026”. Alle ore 13:58 va in onda una nuova puntata di “Beautiful” seguito dalla soap turca “Forbidden Fruit”.

Nella fascia oraria di Uomini e Donne, Mediaset ha pensato di puntare sul film sentimentale “Rosamunde Pilcher: Pagine d’amore” diretto da Karola Meeder e ambientato nella suggestiva Cornovaglia. Una pellicola di genere drammatico/sentimentale per un pomeriggio all’insegna dei grandi sentimenti!

Quando torna Uomini e Donne su Canale 5?

Dopo la breve pausa del 1 maggio 2026, Uomini e Donne è pronto a tornare su Canale 5 nel consueto appuntamento del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45. L’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 4 maggio 2026 e in studio ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare le conoscenze di dame, cavalieri e tronisti.

Al momento sul trono classico è rimasto solo Ciro, l’ex scelta e fidanzato di Martina, diviso tra le corteggiatrici Elisa e Martina. Quale sarà la sua scelta? Novità anche nel Trono Over per Gemma, che dopo l’ennesima delusione, non ha mai perso la voglia di innamorarsi ed ora è alle prese con un nuovo cavaliere. Sarà quello giusto?

L’appuntamento con Uomini e Donne è per lunedì 4 maggio 2026 su Canale 5.