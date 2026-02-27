Questa è decisamente una settimana densa di appuntamenti per i fans di Io sono Farah? I vertici Mediaset hanno infatti deciso di regalare agli appassionati della dizi turca una serie di episodi extra in onda in prime time. Ecco cosa accadrà nei quattro episodi serali del 27 febbraio in onda su Canale 5 dalle 21:21 alle 00:40 circa.

Io sono Farah trame serali: Kerim discute con Farah

Kerim è scosso nel vedere suo padre in lacrime, e la sua frustrazione è accentuata dalla consapevolezza che ha dovuto mentirgli.Il padre gli fa credere che sua nonna Gulsima non sia mai stata tenuta prigioniera contro la sua volontà, ma piuttosto ospitata in un palazzo lussuoso, per salvarla dalla prigione.

Per questo motivo il ragazzino è arrabbiato con Farah e la affronta. La madre a quel punto è costretta a rivelargli la verità.

Anticipazioni Io sono Farah: Kerim scopre la verità su suo padre

Kerim sospetta che suo padre gli abbia mentito, e vuole scoprire chi – tra Behnam e Farah – gli abbia detto la verità. Fingendo di dormire, riesce a intercettare una conversazione tra Behnam e Rahşan e scoprirà così che suo padre ha in mente un piano ben definito: mandare lui in Iran con Rahşan e far rinchiudere in una cella sua madre e la nonna.

A quel punto il bambino torna in camera sua e fa ancora finta di dormire, fino a quando Farah, Tahir e Yilmaz arrivano alla villa. Behnam si rende conto che il sicario che aveva assunto per uccidere la coppia ha fatto il doppio gioco e raduna i suoi uomini determinato a fare una strage.

Solo a quel punto Rahşan nota che Kerim – da dietro la finestra della sua camera – ha visto e sentito tutto!

Duro colpo per Behnam nelle prossime puntate Io sono Farah

Tahir affronta Behnam e gli impone di lasciare andare via Farah e Kerim, ma lui si oppone. Non può però fare nulla quando il bambino – che nel frattempo li ha raggiunti – gli grida in faccia di aver capito che l’unico malvagio in questa storia è lui.

Behnam è costretto a incassare il colpo, e a guardare con gli occhi velati di rabbia suo figlio e Farah che si allontanano con il suo nemico.

Finale Io sono Farah, puntate del 27 febbraio

Il ritorno di Orhan è destinato a portare un poì di scompiglio nelle trame e nella vita di Mehmet e Tahir. roprio quest’ultimo riceve un pacco misterioso, che Orhan ha fatto recapitare a Farah con la richiesta che ad aprirlo fosse solo il destinatario.

Dopo aver scongiurato il pericolo che al suo interno vi fosse una bomba, Tahir rimane sorpreso dal suo contenuto. All’interno del pacco infatti, ci sono solo dei pezzi di vetro e una foto che lo ritrae con la sua famiglia d’origine. Dietro quello scatto, trova una dedica di Orhan e un biglietto con il quale l’uomo gli augura un nuovo inizio felice.