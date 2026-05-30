L’inizio del mese di giugno 2026 segna una importante novità in merito agli ascolti tv. Per una settimana, infatti, è prevista una modifica agli orari della pubblicazione dei dati di ascolto tv. Scopriamo i nuovi orari.

Ascolti tv, cambiano gli orari a giugno 2026

Novità in arrivo a giugno 2026 per gli ascolti tv: nella prima settimana del mese previste modifiche sugli orari dei dati televisivi. Da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026 sono previsti importanti cambiamenti nella pubblicazione degli ascolti tv. Generalmente, salvo ritardi, gli ascolti tv sono comunicati intorno alle 10 del mattino, ma da lunedì 1 giugno cambia tutto. Il motivo? Il cambio orario sul rilascio degli ascolti televisivi è legato alle verifiche e ad uno aggiornamento dei sistemi di produzione che faranno slittare l’ora di uscita degli ascolti televisivi.

Per questo motivo da lunedì 1 a venerdì 7 giugno 2026 il rilascio dei dati di ascolto SuperPanel e Total Audience non saranno più resi noti alle ore 10. Ecco i nuovi orari previsti:

lunedì 1 giugno 2026 : il rilascio dei dati Auditel tv è previsto per le 16;

: il rilascio dei dati Auditel tv è previsto per le 16; da martedì 2 a domenica 7 giugno 2026: i dati di ascolti televisivi slittano alle ore 12.

Salvo modifiche o problemi relativi alle verifiche ed aggiornamenti dei sistemi di dati tv, il rilascio degli ascolti, da lunedì 8 giugno 2026, tornerà da essere comunicato intorno alle ore 10 del mattino.