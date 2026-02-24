Pronti a vivere una settimana densa di appuntamenti con il serial turco Io sono Farah? I vertici Mediaset hanno infatti deciso di regalare ai tantissimi fans della dizi turca una serie di episodi extra, che andranno in onda in tre prime serate su Canale 5. Ecco cosa accadrà negli episodi del 24 febbraio in prime time.

Io sono Farah trame serali: Mahmud torna a casa

Fino a che punto potrebbe arrivare Behnam per prendere il controllo degli affari di famiglia? La risposta non tarda ad arrivare, e già nel primo episodio serale di martedì 24 febbraio scopriremo che l’uomo sarà davvero disposto a tutto per il potere, anche a uccidere suo zio Mahmud. Per fortuna però, Tahir riesce a scoprire i suoi piani e si precipita in ospedale per portare via Mahmud e salvargli così la vita.

In seguito Behnam riesce a localizzare il cellulare di Farah e la raggiunge. L’uomo ignora il fatto che lei, in realtà, gli abbia teso una trappola per attirarlo in quella casa e registrare un video mentre tenta di uccidere suo zio. L’intervento della polizia mette fine al suo piano, e Mahmud può tornare a casa sano e salvo.

Mahmud vuole la verità: trame serali Io sono Farah

Dopo essersi salvato Mahmud per prima cosa provvede a far scagionare Farah e Behnam. In seguito però l’uomo vuole scoprire la verità, e assicurarsi che il vero colpevole venga acciuffato e punito.

Il suo aggressore è in realtà Merjan, e Behnam riesce a scoprirlo. Subito dopo però, decide di “graziare il vero colpevole” e riferisce a suo zio che a tradirlo è stato uno dei suoi uomini, che fa il doppio gioco ed è al servizio di Asgar.

Behnam medita vendetta nelle prossime puntate Io sono Farah

Tahir, Farah e Kerim riescono a lasciare la casa degli Azadi in pieno giorno.

Behnam non riesce a fermarli, ma i suoi propositi di vendetta si fanno ancora più spietati. L’uomo pretende che sua cugina Merjan e suo zio Akbar lo aiutino nel suo piano.

Finale Io sono Farah, puntate del 24 febbraio

Nell’ultima puntata Io sono Farah di martedì 24 febbraio, la protagonista si trasferisce con il figlio a casa di Tahir. Tutti insieme decidono di agire per liberare la madre della donna, Gulsima. Come prima cosa fanno di nuovo ricoverare Kerim, fingendo che stia male. Farah e Tahir modificano i risultati degli analisi, portando i medici a temere una ricaduta della malattia.

Per scongiurare questo pericolo, lo staff medico decide di trasferire Kerim in una camera sterile.