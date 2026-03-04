Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 9 al 13 marzo, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Io sono Farah andrà in onda anche nel serale? Salvo variazioni di palinsesto la dizi turca sarà trasmessa in prime time venerdì 13 marzo, ed è proprio con la tripletta di episodi serali che il serial si congederà dai suoi fans. Ma ora è arrivato il momento di metterci comodi e scoprire cosa ci attende la prossima settimana.

Io sono Farah, trame settimanali dal 9 al 13 marzo

Quando Mehmet chiede a Bade di sposarlo, lei viene travolta dai sensi di colpa per avergli taciuto la verità e – tra le lacrime – rifiuta.

Nel frattempo Behnam organizza una “cena con sorpresa” alla quale invita la madre, suo zio e Merjan. La sorpresa viene presto svelata e, proprio mentre tutti sono a tavola, lui estrae una pistola e decreta il destino di ciascuno: Akbar finirà in prigione, Rahsan sarà esiliata in Iran e Merjan sarà costretta a restargli accanto.

Io sono Farah, spoiler sulla serie di Canale 5

Il giorno successivo Tahir parla con Salim, e gli confessa di avere manipolato alcune prove per poter incastrare Farah, chiedendogli aiuto per salvarla. In cambio lui gli fornirà informazioni sull’uomo che ha organizzato l’attacco contro Orhan.

Poco dopo però – alla clinica veterinaria – Tahir incontra Farah e durante il loro confronto appare evidente che l’uomo continua a giocare su due fronti. Intanto Ilyas viene colto da un malore e muore, portando con sé il segreto sui progetti di Behnam di far esplodere un carico.

News Io sono Farah: Tahir stretto tra due fuochi

Orhan a quel punto pretende che Tahir ostacoli il piano di Azadi di impossessarsi della spedizione. Ma anche la polizia è al corrente del pericoloso carico, e chiede a Tahir di fornire qualche dettaglio utile per fermare Orhan.

L’uomo viene così a trovarsi stretto tra due fuochi, e si rivolge a Bekir e Hizir per impedire che la spedizione con il carico pericoloso parta dall’Iran.

Tahir e Farah riescono a fermare Behnam, costringendolo a comparire davanti a suo zio. Nel frattempo anche il cerchio intorno al padre di Gönül si stringe, e Tahir rivela a Salim che il mandante potrebbe essere proprio uno degli ex uomini di Orhan. Non a caso questi ultimi sono legati a Iskender, ovvero il medico che ha svolto il ruolo di intermediario con Behnam!

Tahir protegge Farah nei prossimi episodi della dizi turca di Canale 5

Farah incontra Gönül e Bade. La sua intenzione è quella di distruggere il video sull’omicidio di Galip, ma poi scopre che Tahir ha rilasciato una confessione nella quale – per proteggerla – si è assunto tutta la colpa.

Ma la protagonista non è disposta a stare a guardare mentre lui sconta la pena al suo posto, e decide di non distruggere il filmato ma di assumersi tutte le conseguenze del suo gesto.

Tornato libero, Tahir può occuparsi della banda di Orhan, e insieme a Bekir e Hizir pianifica le mosse per annientarla. La sua attenzione si concentra su un anello dei più deboli della catena, visto che tra i sospettati c’è qualcuno il cui nome è talmente potente da intimorire perfino a nominarlo. Tahir pensa di usare l’oro sottratto a Behnam in Iran.

Nel frattempo Farah tende una trappola a Iskender e ricatta Orhan per farsi consegnare la prova che potrebbe incastrarla per l’omicidio di Ali Galip.

Io sono Farah, il finale che non ti aspetti negli episodi serali del 13 marzo

Tutto è ormai pronto nell’operazione contro Orhan, ma Mehmet è preoccupato: il rischio che corre Tahir nel riavvicinare i due fratelli è altissimo!

Purtroppo le sue paure si rivelano più che fondate, visto che proprio durante lo scambio dell’oro salta la copertura. La situazione precipita e Tahir viene colpito da un proiettile e cade a terra.

Negli ultimi episodi Io sono Farah in onda venerdì 13 marzo in prime time su Canale 5 assistiamo al suo funerale: in molti piangono la morte dell’uomo, ma il legame tra lui e Farah rimane indissolubile.

Tahir è davvero morto? Attenzione, perché ci sarà un vero e proprio colpo di scena!

L’uomo ricomparirà infatti vivo e vegeto lasciando tutti senza parole. Lui, Farah e Kerim si incammineranno così verso un nuovo futuro insieme.