Tutto pronto per il ritorno di “Newsroom 2026“, il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le novità di stagione!

Newsroom 2026 con Monica Maggioni in prima serata su Rai3

Al via da stasera, lunedì 20 aprile 2026, dalle ore 21.20 l’appuntamento con la nuova stagione di Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni. La stagione 2026 è composta da sette prime serate, trasmesse su Rai3, in onda dal 20 aprile fino al 1 giugno con un unico filo conduttore “I padroni del mondo”. Sono tante le domande al centro di questa nuova edizione: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico?

L’edizione 2026 di Newsroom si apre con una puntata speciale in diretta in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”. Al centro della puntata di stasera “i padroni del mondo”: da Donald Trump a Vladimir Putin, da Xi Jinping fino ai padroni più nascosti. Si tratta dei protagonisti della scenario geopolitico, colore che stanno disegnando il nostro futuro attraverso economia, controllo delle risorse e dei territori.

Monica Maggioni torna con NewsRoom 2026: “i padroni del mondo”

Il filo conduttore di Newsroom 2026 resta l’attualità e il mondo che circonda raccontato con reportage, data analysis, ma anche il contributo diretto dei protagoniste delle vicende, ma anche di esperti pronti a condividere il loro punto di vista. Le grandi interviste di Monica Maggioni ai protagonisti ospiti delle puntate si intrecciano con i racconti degli inviati.

Un percorso di approfondimento che si snoda a partire dalla Newsroom – la redazione del programma – in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà sempre più complessa e non di rado contraddittoria.

L’appuntamento con “Newsroom 2026” è il lunedì in prima serata su Rai3, ma ricordiamo che il programma è trasmesso anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.