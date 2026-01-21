Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 26 al 30 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 27 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

Rahsan trama per allontanare Farah da Behnam. Dopo averla accompagnata in un negozio di abbigliamento – con la scusa di rinnovare il guardaroba – la segue in camerino e qui le offre denaro e gioielli in cambio della sua uscita definitiva dalla vita dell’uomo. Farah però non accetta, consapevole che una sua partenza lascerebbe suo figlio Kerim nelle mani del padre.

Opportunità per Rahsan nei prossimi episodi della dizi turca

All’uscita del negozio le due incontrano Tahir, che porta via Farah. Rahsan intuisce che quella potrebbe essere l’occasione che stava cercando per convincere Behnam ad allontanare la madre di Kerim dalla sua vita.

Nel frattempo Tahir parla con Farah, e si dichiara disposto a liberarla solo se riuscirà a convincerlo di voler davvero stare con Behnam.

La protagonista afferma che Behnam è cambiato, e riferisce a Tahir il suo gesto quando ha saputo che il figlioletto era in pericolo di vita a causa di una grave malattia polmonare. Farah afferma che il padre del bambino non ha esitato a donargli il suo midollo osseo, salvandolo. Poi mente descirvendo la sua vita in quella casa serena e felice.

In realtà la donna è stata costretta a vivere in una stanza spoglia e ad occuparsi delle pulizie di casa. Benham le impedisce anche di vedere il figlio, ma pur di poter stare accanto al bambino Farah è disposta a tutto, anche a dichiarare di amarlo.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mentre Farh e Tahir discutono, gli uomini di Behnam danno loro la caccia. Ma è durante una colluttazione tra Bekir e Gonul che a Farah si presenta l’opportunità di fuggire. Tahir è impegnato in una discussione familiare e – approfittando del caos – la ragazza riesce a scappare.

Farah implora Behnam di risparmiare Tahir, ma lui è intenzionato a ucciderlo. Lo scontro tra i due raggiunge il culmine, e mentre Tahir mostra pietà salvando all’altro la vita, Behnam approfitta della situazione e lo lascia precipitare da un edificio in costruzione. Tahir è morto? In realtà il suo corpo non viene mai trovato, e po co dopo scopriamo che è stato salvato da Merjan, che lo ha portato in ospedale. Anche lei reduce dalla tirannia di Bahnam, decide di aiutare Tahir e lo fa nascondere in un luogo sicuro.

Farah pensa che Tahir sia morto, e affronta Behnam dicendogli che adesso non ha più armi per ricattarla. Lui però ha ancora una rivelazione da farle, e le dice che ha mandato Kerim in Iran. La protagonista è disperata e tenta il suicidio tagliandosi le vene. Si risveglia poco dopo confusa, e scopre che da quel momento potrà trascorrere più tempo con il figlioletto. Tuttavia scopre che le domestiche “correggono” il suo tè con dei farmaci, e capisce che Behnam tenta ancora di controllarla.