Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 23 al 27 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. In via eccezionale raddoppia anche l’appuntamento serale, con episodi in onda sia martedì 24 che venerdì 27 febbraio in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali dal 23 al 27 febbraio

Mahmud cerca in ogni modo di fare amicizia con Tahir, e convincerlo a sigliare un’alleanza. La situazione però degenera quando Benham – informato da Farah – decide di fare irruzione nell’appartamento e aggredire Tahir.

Sempre più determinato a imporre la sua autorità, Mahmud finisce per annunciare il sopraggiungere dell’uomo “promesso sposo” di Merjan fin dalla sua infanzia, finendo così per inimicarsi l’intera famiglia.

Le minacce di Mahmud nei prossimi episodi del serial turco

Il faccia a faccia con Akbar – che si oppone con forza – non basta a fare arretrare Mahmud di un solo millimetro. Anziché tornare sui suoi passi, quest’ultimo arriva a minacciare Farah ricordandole la tragica fine fatta da suo padre.

All’improvviso tra le mani della protagonista spunta un coltello: Behnam la accusa di volerlo uccidere, ma è invece Mahmud a rimanere ferito. Quando la giovane tenta di avvicinarsi a lui per soccorrerlo, la domestica la allontana bruscamente accusandola di tentato omicidio e costringendola a fuggire.

Io sono Farah news

Nel frattempo un’altra storyline ci tiene con il fiato sospeso: Vera è tenuta in ostaggio da Mehmet, che vuole scoprire se lei abbia informato Behnam dell’esistenza di suo fratello.

Scopriamo così un’altra verità: Mehmet e Tahir sono fratelli, e sono stati separati dopo la morte dei genitori avvenuta per mano di Ali Galip. Mentre il secondo era finito poi nelle mani di una famiglia legata proprio ad Ali Galip, Mehmet aveva perso la memoria ed era stato adottato da Orhan.

I due fratrelli possono finalmente abbracciarsi, ma il pericolo per loro rimane alto.