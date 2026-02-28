Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 2 al 6 marzo, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Dopo una settimana ricca di puntate extra in prime time, la messa in onda serale torna alla sua programmazione consueta, e ritroveremo Io sono Farah di sera solo venerdì 6 marzo. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali dal 2 al 6 marzo

Tahir, Farah e Kerim tornano a casa. I tre vengono accolti calorosamente da Gulsina e Bade.

Nel frattempo Behnam e Orhan stringono un accordo e – subito dopo il ritrovamento del corpo di Ali Galip – incaricano Mehmet di trovare l’assassino. Il commissario capo non può fare a meno di ricordarsi che un discorso precedente, proprio del padre adottivo, lo aveva colpito: è stato lui a uccidere Ali Galip? Mehmet decide di parlarne con Farah, Bade e Tahir, e mentre gli ultimi due mostrano un po’ di sollievo, la protagonista è angosciata all’idea che il commissario capo possa scoprire la verità. I tre decidono così di non rivelargli come sono davvero andate le cose.

Alla villa di Behnam intanto, assistiamo a un confronto acceso tra Akbar e Rahsan: lui le rinfaccia di avergli tenuto nascosto che Farah è la figlia di Gulsina, dichiarando di non avere più niente a che fare con lei.

Io sono Farah news

Orhan si riavvicina a Gonul e cerca di metterla contro Mehmet. Merjan vorrebbe riuscire a fare luce sul rapporto tra il padre e Gulsina, ma una richiesta di Behnam la costringe a interrompere le sue “indagini”. Lui le chiede aiuto per riconquistare l’affetto del figlio Kerim.

A Farah viene fatta una proposta di lavoro in ospedale, e la ragazza accetta. Questo nuovo impiego potrebbe rivelarsi utuilissimo per ottenere l’annullamento del divorzio da Tahir.

Il doppio gioco di Orhan nei prossimi episodi del serial turco

Tahir crede di avere finalmente l’occasione per vendicarsi su Tahir usando Orhan, ma quast’ultimo ha un piano diverso e intende usare alcune informazioni compromettenti che ha ottenuto su Farah per ricattare Tahir e costringerlo a collaborare con la sua organizzazione. Quando Lekesiz capisce di non avere alternative, accetta ma chiede che Farah sia tenuta all’oscuro di tutto.

Subito dopo Farah riceve una delusione: il colloquio di lavoro si rivela un inganno, e all’incontro si presenta Orhan che la costringe a lavorare come medico per la sua organizzazione, usando l’ospedale come copertura, e a salvare la vita a un uomo al quale ha appena sparato. Contemporaneamente Orhun fa una richiesta anche a Tahir: organizzare l’evasione di Ilyas!

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Merjan – sotto pressione di Behnam – è costretto a consegnare a Kerim un articolo dove si parla del ferimento subito per colpa di Farah. Lei però – dopo aver cercato di scoprire qualcosa di più sul legame tra Gulsima, suo padre e Rahsan – non trova il coraggio di dare al bambino il giornale.

Tahir si prepara a portare a termine il compito che gli ha assegnato Orhan e fare uscire Ilyas di galera. L’uom operò non sa che Mehmet è stato informato di quanto sta per accadere da Bekir, che fa il doppio gioco per smascherare Orhan. Durante la fuga, Ilyas viene colpito da un proiettile e viene trasportato in sopedale, dove ad attenderlo c’è Farah.

Tahir riesce a dileguarsi, ma finisce in un bosco braccato e pensa che per lui stavolta sia davvero la fine. Decide così di consegnarsi al commissario capo, che è combattuto tra lasciarlo andare via e trattenerlo. Una squadra di poliziotti intanto raggiunge l’ospedale, grazie a un localizzatore applicato a Ilyas.