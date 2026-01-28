Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 2 al 6 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Dopo la pausa del 26 gennaio – per la commemorazione del Giorno della Memoria – torna anche l’appuntamento serale, e martedì 3 febbraio sono previsti episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

Farah affronta Tarik e gli dice di essere innamorata di Behnam, sperando di convincerlo così a lasciarla tornare da lui. Poco dopo – approfittando di uno scontro tra gli uomini di Azadi e Bekir – la protagonista colpisce Tahir e fugge da Behnam. Quando arriva, lo trova immerso in discussioni familiari. Farah implora l’uomo di risparmiare Tahir, ma Behnam è deciso a fargliela pagare.

Duro scontro nei prossimi episodi del serial turco

Behnam vuole uccidere Tahir, ma quando i due si affrontano sembra essere lui ad avere la peggio. Lekesiz mostra umanità e gli salva la vita: una decisione che rischia di costargli molto cara. Approfittando della situazione infatti, Bahnam spinge Tahir giù da un palazzo in costruzione. Farh – convinta che Tahir sia morto – perde il controllo.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dov’è finito Tahir? Il suo corpo non si trova, e ben presto scopriremo che è stato soccorso da Merjan e ricoverato in ospedale. La sua salvatrice, è anche lei vittima di Behnam, e decide di aiutarlo nascondendolo in una casa sicura.

Nel frattempo un flashback mostra Farah mentre mente a Gonul, dicendogli di essere felice della sua nuova vita. La giovane protagonista va a trovare Behnam in carcere e lo affronta, dicendogli che – ora che Tahir è morto – non ha più alcun potere su di lei. Ma una brutta sorpresa la attende: Behnam ha mandato Kerim in Iran!

Disperata e distrutta, Farah tenta il suicidio tagliandosi le vene!

Quando si risveglia si trova a casa di Behnam, e scopre che potrà trascorrere molto più tempo con suo figlio. Vede però e domestiche mettere qualcosa nel suo tè e capisce che l’uomo la tiene ancora in pugno.