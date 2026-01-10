Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 12 al 16 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 13 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

La protagonista insiste per lasciare l’ospedale e tornare a casa dopo l’attentato che ha subito mentre era con Bade. Tahir è sempre più convinto che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino di Benham.

Per fare luce sull’agguato subito dalle due donne, si reca insieme a Mehmet nell’hotel dove alloggia l’ambasciatore israeliano, e costringe quest’ultimo a mettersi in contatto con Benham. A sorpresa però lui si dice completamente estraneo all’agguato, e sembra talmente sincero da far nascere in Mehmet un’altra ipotesi: e se la vittima predestinata non fosse stata Farah, bensì Bade?

I sospetti di Farah nei prossimi episodi della dizi turca

Mentre Tarik e Mehmet seguono la pista Benham, Bade si risveglia in ospedale dopo l’intervento. Riceve una telefonata di Farah, che la esorta a prendere le distanze da Ali Galip. La protagonista infatti convinta che dietro all’agguato che lei e Bade hanno subito, vi sia lo zio della ragazza.

I sospetti si rafforzano quando lo stesso Ali Galip si reca in ospedale a trovare la nipote. Dopo aver fatto visita a Bade, l’uomo si reca a casa di Tahir e Farah. Approfittando di un momento in cui l’uomo non è presente, Ali Galip fa una velata minaccia a Farah: anche se i due lasciassero la Turchia, non riuscirebbero a liberarsi di lui!

Sconvolta ed esasperata, la giovane contatta Mehmet e si dice pronta a fare di tutto per incastrare lo zio di Bade.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Arriva il giorno delle nozze tra Kaan e Gonul. Farah e Tahir sono tra gli invitati e si recano insieme alla casa degli Akinci per partecipare alla cerimonia. Con una scusa Farah allontana Tahir e – pensando che lui non la stia osservando – parla con Mehmet. Il poliziotto le consegna un localizzatore da fare indossare ad Ali Galip per controllare i suoi spostamenti, e scoprire così luogo e data dell’incontro tra i capi delle famiglie criminali.

Il piano però non va a buon fine, perché Tahir li segue e affronta Mehmet. Bade a quel punto è costretta a stordirlo, ma quando si riprende l’uomo cerca di mettere in guardia Farah affermando che il commissario la sta solo usando. A quel punto la protagonista dice a Tahir la verità: è stato Ali Galip a uccidere il donatore, impedendo così la salvezza di suo figlio. In preda alla rabbia, Tahir decide così di affrontare il suo capo.