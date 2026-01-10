Io sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 su Canale 5

Da
Lucia Lusi
-
Io sono Farah

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 12 al 16 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 13 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

La protagonista insiste per lasciare l’ospedale e tornare a casa dopo l’attentato che ha subito mentre era con Bade. Tahir è sempre più convinto che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino di Benham.

Per fare luce sull’agguato subito dalle due donne, si reca insieme a Mehmet nell’hotel dove alloggia l’ambasciatore israeliano, e costringe quest’ultimo a mettersi in contatto con Benham. A sorpresa però lui si dice completamente estraneo all’agguato, e sembra talmente sincero da far nascere in Mehmet un’altra ipotesi: e se la vittima predestinata non fosse stata Farah, bensì Bade?

I sospetti di Farah nei prossimi episodi della dizi turca

Mentre Tarik e Mehmet seguono la pista Benham, Bade si risveglia in ospedale dopo l’intervento. Riceve una telefonata di Farah, che la esorta a prendere le distanze da Ali Galip. La protagonista  infatti convinta che dietro all’agguato che lei e Bade hanno subito, vi sia lo zio della ragazza.

I sospetti si rafforzano quando lo stesso Ali Galip si reca in ospedale a trovare la nipote. Dopo aver fatto visita a Bade, l’uomo si reca a casa di Tahir e Farah. Approfittando di un momento in cui l’uomo non è presente, Ali Galip fa una velata minaccia a Farah: anche se i due lasciassero la Turchia, non riuscirebbero a liberarsi di lui!

Sconvolta ed esasperata, la giovane contatta Mehmet e si dice pronta a fare di tutto per incastrare lo zio di Bade.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Arriva il giorno delle nozze tra Kaan e Gonul. Farah e Tahir sono tra gli invitati e si recano insieme alla casa degli Akinci per partecipare alla cerimonia. Con una scusa Farah allontana Tahir e – pensando che lui non la stia osservando – parla con Mehmet. Il poliziotto le consegna un localizzatore da fare indossare ad Ali Galip per controllare i suoi spostamenti, e scoprire così luogo e data dell’incontro tra i capi delle famiglie criminali.

Il piano però non va a buon fine, perché Tahir li segue e affronta Mehmet. Bade a quel punto è costretta a stordirlo, ma quando si riprende l’uomo cerca di mettere in guardia Farah affermando che il commissario la sta solo usando. A quel punto la protagonista dice a Tahir la verità: è stato Ali Galip a uccidere il donatore, impedendo così la salvezza di suo figlio. In preda alla rabbia, Tahir decide così di affrontare il suo capo.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here