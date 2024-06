Anna Tatangelo in lacrime a Io Canto Family 2024. La cantante di “Ragazza di periferia” ha vissuto un momento di grande emozione e commozione durante l’ultima puntata del popolare programma televisivo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La sorpresa del figlio Andrea e dei suoi fratelli l’hanno commossa fino alle lacrime quando ha ricordato la mamma Palmira.

Anna Tatangelo e il ricordo della mamma a Io Canto Family

Una serata di grandi emozioni a Io Canto Family 2024. Anna Tatangelo, una delle coach del programma, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal figlio Andrea nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Il ragazzo, dopo essersi complimentato con la mamma, l’ha invitata a stare più attenta con l’inglese, ma non è finita qui visto che poco dopo nel video sono comparsi anche i fratelli della cantante. La famiglia Tatangelo ha voluto inviare un messaggio di sostegno alla cantante di Sora e sul finale hanno anche ricordato la loro mamma.

Un ricordo che ha scosso tantissimo la Tatangelo che è scoppiata in lacrime tra le braccia dell’amica Michelle Hunziker. «Io sento tantissimo questo programma perché sono cresciuta in una famiglia che amava la musica e poi è stato un anno difficile e quindi rivedere tutti i miei fratelli perché da un annetto mia mamma non c’è più ed è un dolore molto forte….Grazie a tutti mi avete fatto un regalone poi i miei fratelli sono quelli che non si espongono mai quindi grazie» – ha detto la Tatangelo.

Anna Tatangelo: “se ho avuto un mito nella mia vita è stata mia mamma”

La morte di una mamma è un dolore che non passa mai. A qualsiasi età si perda è sempre un colpo forte al cuore. Lo sa bene Anna Tatangelo che ha dovuto dire addio all’amata mamma Palmira Vinci scomparsa a soli 67 anni dopo una lunghissima malattia. Una morte che ha scosso tutta la famiglia della cantante che non perde mai occasione per ricordarla. Proprio in occasione dell’anniversario della morte della mamma, la Tatangelo ha voluto ricordarla con un messaggio davvero emozionante condiviso sui social:

«Se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma. Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice “stai tranquilla, si risolve tutto.Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta».