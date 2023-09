Serena Bortone è pronta ad iniziare una nuova avventura. La conduttrice e giornalista, dopo essere stata alla guida di ‘Oggi è un altro giorno‘, è tornata nei giorni scorsi su Rai1 ospite ‘Alla vita in diretta‘ dove ha presentato il suo nuovo programma. Scopriamo cosa ci ha rivelato alla conferenza di presentazione a Viale Mazzini.

Intervista alla conduttrice Serena Bortone

Noi di SuperGuidatv abbiamo video-intervistato in esclusiva Serena Bortone. Con lei abbiamo parlato di ‘Chesarà’. Il programma andrà in onda a partire dal 23 settembre 2023 su Rai3, tutti i sabati alle 20:15 e la domenica alle 20:00, e durerà circa un’ora e mezza.

“I nuovi progetti hanno sempre delle incognite ma a me piace dire che inizieremo un percorso di riflessione, di ragionamento, di gioia, di cultura, di intrattenimento. E anche di pianti e risate perché nella vita più lo facciamo, più diamo spazio alle nostre emozioni che sarà anche il filo trainante del programma, più siamo appagati nel bene e nel male. Vi aspetto con tutto l’entusiasmo di cui sono capace, che non è poco“.

Ci sarà uno sguardo più sul femminile dati i casi di cronaca di violenza sulle donne? Ci saranno ospiti che racconteranno questo tema?

“Sono una donna e sono una femminista. Ho sempre avuto uno sguardo sul femminile ma non perché penso sia dovuto alle donne ma perché penso che la mia libertà, la mia parità, giova al paese e agli uomini. La mia libertà è un segnale per gli altri. Le donne che combattono in Iran per la loro libertà, combattono con affianco ragazzi, maschi. Usciamo da queste contrapposizioni, ovviamente il problema della violenza sulle donne riguarda non solo l’Italia e ci occuperemo del nostro paese, ma va affrontato e risolto anche con un’attenzione polarizzante alla capacità degli uomini di saper accogliere e non scambiare l’amore con il possesso, la violenza o la sopraffazione“.

Nella pubblicità di Chesarà abbiamo visto un cervello e un cuore. Nella vita sei più istintiva o razionale?

“Manco il mio analista me l’aveva mai chiesto. Sono tendenzialmente molto razionale però nella mia razionalità c’è molta intelligenza emotiva. Non ho dogmi, e quindi il mio cervello funziona con tanto cuore“.

Si era vociferato di un tuo passaggio a Discovery. Era vero?

“Ma no. Io sto in Rai, qui stavo e qui sono rimasta“.

Hai mai pensato di trasferire nel tuo programma degli affetti stabili?

“Penso che un errore, anche della vita, sia quello di pensare di rifare le cose che hai fatto prima. È fondamentale cercare un cambiamento, possono esserci ritorni perché non poniamo limiti alla divina provvidenza come direbbe Manzoni. Come nella vita quando inizi un nuovo amore, che fai, dici al nuovo fidanzato cosa dicevi al vecchio?“.

Cosa ti porti dietro di ‘Oggi è un altro giorno’?

“A parte l’affetto del pubblico che spero resti, si rinnovi. Mi porto dietro il fatto di stare con la coscienza a posto e di aver dato a quella fascia tanta cultura e quel piano valoriale di cui vi ho parlato“.