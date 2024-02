Mahmood torna per la terza volta al Festival di Sanremo 2024 e ci ha raccontato cosa prova nel corso di un’intervista. Il cantante si è classificato quinto per la sala stampa dopo la prima serata di martedì 6 febbraio. Sul palco dell’Ariston porterà il suo brano che si intitola ‘Tuta Gold‘. Vediamo insieme cosa ci ha detto.

Intervista a Mahmood che racconta la sua emozione a Sanremo 2024

Noi di SuperGuidaTv, abbiamo intervistato Mahmood che ci ha raccontato cosa proverà a cantare con i Tenores di Bitti nella serata delle cover. La scelta è ricaduta su un brano molto particolare ed emozionante, ‘Come è profondo il mare’ di Lucio Dalla.

“Per quanto mi riguarda abbiamo fatto qualcosa di magico in studio, il mio incontro con loro mi ha emozionato tanto e spero che quella magia si possa vedere anche sul palco“.

Prossimi progetti? Stai preparando un tour ‘pazzesco’?

“Sì, hai proprio ragione. Hai detto tu quello che penso io che sarà“.

I fan sognano un duetto con Marco Mengoni, ti piacerebbe?

“Ma con Marco non è ancora successo, è vero ancora non ho fatto niente. Posso dire chissà, vediamo cosa ci riguarderà il futuro“.

Ieri i due sono sembrati molto affiatati ed è stato il co-conduttore Marco mengoni a presentare la canzone di Mahmood. Questa sera, mercoledì 7 febbraio, il cantante si esibirà come ottavo in scaletta presentato da Alessandra Amoroso, sorteggiata in conferenza stampa.

Di cosa parla il brano ‘Tuta Gold’

Il cantante è uno dei favoriti alla vittoria dato il successo con ‘Soldi’ e ‘Brividi’ in duetto con Blanco, rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Quest’anno ha deciso di portare una canzone dal titolo ‘Tuta gold’ in cui racconta nuovi lati della sua vita. La tuta gold è quella di uno spacciatore e non mancano riferimenti alla periferia e al rapporto con il padre. Da ballare il ritornello che già impazza sui social.