Intervista esclusiva a Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia e Lorenzo, siete una delle coppie più amate uscite da “Uomini e donne”. Qual è il ricordo più bello che conservate di questa esperienza?

Lorenzo: Quando Maria mi ha detto che sarei diventato tronista. E’ il momento più bello che ho vissuto.

Claudia: Il momento più bello è stato quando Lorenzo mi ha scelto perché non me l’aspettavo. E’ stata un’emozione molto forte.

Avete mantenuto i rapporti con Maria De Filippi?

Claudia: Io l’ho vista di meno rispetto a Lorenzo. Ogni volta che siamo stati ospiti Maria è sempre stata gentile e carina nei nostri confronti.

Lorenzo: Maria è la numero uno.

Lorenzo, ho letto che tu all’inizio non volevi neanche fare il provino per partecipare. Cosa ti frenava?

Non è assolutamente vero. Quando sono andato a fare il provino era pieno di gente. Sono uscito dall’albergo con il proposito di farmi ugualmente la fila e di vedere come sarebbe andata. E poi mi hanno preso.

Claudia, cosa ti aveva spinto a partecipare?

Volevo fare un’esperienza diversa con la consapevolezza che poteva andare bene ma anche male. Mi sono buttata, ecco.

Come procedono le cose tra voi?

Claudia: Procedono benissimo. Ora stiamo trascorrendo le vacanze nel Salento e stiamo bene.

In queste settimane alcuni hanno parlato di nozze in arrivo. Confermate?

Lorenzo: Il matrimonio non è al momento nei nostri piani. Ora ci dobbiamo trasferire a Milano, poi vedremo. Per fare un figlio e costruire una famiglia ci vuole una stabilità.

Claudia: Una volta trovata la stabilità penseremo al matrimonio.

Durante il lockdown avete scoperto qualcosa l’uno dell’altra che non vi aspettavate?

Claudia: Ho scoperto che è un grande rompicoglioni. E poi è venuto fuori che dentro casa non fa nulla.

Lorenzo: Claudia è permalosa a livelli imbarazzanti.

In queste ore circola la notizia secondo la quale la storia tra Gemma e Sirius sarebbe arrivata al capolinea. Proprio tu Lorenzo avevi dato dei giudizi su Sirius definendolo falso e finto. Cosa pensate di questa rottura?

Lorenzo: Secondo me Sirius ora si troverà una più giovane. Lo spero per lui. Mi sembra un adescatore di nonnine che punta alla pensione. Non l’ha sfruttata però ha trovato il modo per far parlare di sé. Ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe il coraggio di fare.

Claudia: La penso come Lorenzo. Conosco bene Gemma e ci scriviamo spesso su Instagram. Lei è una grande donna e sono sicura che Sirius ha fatto tutto questo per visibilità. Ha ottenuto ciò che voleva. Ti dirò di più. Sono convinta che a settembre lo rivedremo. Gemma è un po’ ingenua perché quando vede un bel ragazzo va fuori di testa.

Claudia, tempo fa avevi detto la tua su Giovanna Abate. Un percorso che ha incontrato delle difficoltà tanto che la storia con Sammy è naufragata. Ora alcuni parlano di un possibile ritorno di fiamma. Credi che ci possa essere un riavvicinamento?

Claudia: Non ho più seguito tanto le loro vicende. Mi è dispiaciuto però che si siano lasciati perché mi piacevano tanto insieme. Non so perché sia finita e di chi sia la colpa.

Lorenzo: Giovanna non è fortunata con gli uomini. Due domande però me le faccio. Giovanna mi piace molto ma secondo me o no sa scegliere bene o sbaglia l’approccio.

Lorenzo sei stato confermato come opinionista oppure ancora non hai ricevuto conferme?

Ancora non so nulla anche se spero di essere riconfermato così mi diverto un po’.

A proposito di novità, Maria ha dichiarato che ci sarà un accorpamento dei troni classici e over. Cosa ne pensate?

Lorenzo: Ci sarà da divertirsi. Obiettivamente c’era bisogno di cambiamento. Maria poi non ne sbaglia una e penso che abbia fatto la mossa giusta.

Claudia: Secondo me sarà una cosa diversa e magari sarà più interessante di prima.

E’ giunta voce anche di una possibile partecipazione di Fabrizio Corona. Ce lo vedreste nei panni di tronista?

Lorenzo: Lo conosco Fabrizio. Una cosa è certa. Se dovesse essere confermata la notizia ci faremo delle belle risate. Lui è una persona molto intelligente e senza peli sulla lingua.

Claudia: Non lo conosco ma sono sicura che le risate sarebbero assicurate perché lui è un personaggio.

Lorenzo, hai dichiarato che ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Cosa pensi possa regalarti un’esperienza di questo tipo?

Pensavo che avrebbe potuto regalarmi l’esperienza di stare chiuso in una casa per tre mesi ma purtroppo ci ha già pensato il coronavirus. Mi piacerebbe partecipare e cerco di farla da parecchio anche se per un motivo o per un altro o per qualcuno finora le cose non sono andate in porto. Penso più per qualcuno però.

A te Claudia piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip?

Ti dico la verità. Non è nelle mie priorità. A me piacerebbe più partecipare a programmi come “Ballando con le stelle” o “Amici Celebrities”. Se però dovesse capitare questa opportunità la prenderei in considerazione anche se non riesco a stare molto lontana dagli affetti. Potrebbe essere una prova.

Il vostro rapporto sembrerebbe procedere a gonfie vele, tuttavia c’è chi sui social ha insinuato che ci fosse stata una crisi. Faccio riferimento in particolare ad un avvistamento di Lorenzo in discoteca. Mentre Claudia ci ha tenuto a difendere il vostro amore tu Lorenzo non hai voluto replicare. Come mai?

Lorenzo: Uno replica quando è colpevole. Non avendo nulla da replicare non ho risposto. Da cosa mi dovevo difendere? Non ho fatto nulla.

Claudia: Io ho replicato per zittire coloro che continuavano a scrivermi sui social. Non c’è mai stata nessuna crisi e anzi gli piacerebbe.

Lorenzo, Irene Capuano ha voltato pagina con Christian Galletta, un tuo amico. Hai organizzato tu l’incontro?

Non ho organizzato io l’incontro. Christian è un bravissimo ragazzo, di sani principi. Sono contento per Irene anche se non la conosco molto bene.

Claudia, a proposito di Irene pare che la vostra amicizia si sia incrinata. Cosa è successo? C’è stato qualche motivo di discussione?

Non è successo nulla. Irene si è legata ad altre persone e quindi non ci siamo più viste. La seguo sempre, è una bravissima ragazza ma non abbiamo più il rapporto che avevamo prima. Non ho nulla contro di lei. Ci siamo allontanate per via delle diverse frequentazioni.

Lorenzo, pare che anche Giulia Cavaglià e Francesco Sole siano in crisi. Hai avuto più modo dopo l’esperienza di Uomini e Donne di sentire Giulia? Cosa pensi sia successo tra loro?

Non ho più sentito Giulia e non saprei dire cosa sia successo. Evidentemente non erano fatti per stare insieme.

Avete seguito questa edizione di Temptation Island? Promossi e bocciati?

Claudia: Di questa edizione promuovo a pieni voti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Una bellissima coppia che mi ha fatto emozionare. Antonella ha avuto il coraggio di lasciare Pietro nonostante non abbia ancora capito se ci sia stato tra loro un ritorno di fiamma. Valeria mi ha un po’ deluso. Io non avrei perdonato Ciavy. All’amore però non si comanda e le situazioni bisogna viverle per poter giudicare. Anna e Andrea bocciati. Lei incommentabile e lui tanto bravo quanto ingenuo.

C’è un sogno che vorreste realizzare?

Claudia: Vorrei sposarmi, costruire una famiglia e siccome abbiamo dei progetti in mente che però non possiamo svelare incrocio le dita affinché tutto vada per il verso giusto.

Lorenzo: Il mio sogno è di avere una bella famiglia e di realizzarmi il più possibile a livello lavorativo. Mi piace molto poi far ridere la gente e spero di continuare a regalare sorrisi.