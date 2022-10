Il prossimo 3 ottobre debutta su Raiuno la nuova serie Sopravvissuti diretta da Carmine Elia. Protagonista della serie Lino Guanciale che si ritrova a lavorare ancora una volta con Carmine Elia dopo i successi de La Dama Velata e La Porta Rossa.

Intervista a Carmine Elia

Noi di SuperGuida Tv abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Carmine Elia che ci ha raccontato qualcosa in più su questo nuovo progetto. Gli abbiamo fatto notare come la serie strizzi l’occhio ad altri prodotti presenti sulle piattaforme. Carmine Elia però ci ha tenuto a precisare che si tratta per la prima volta di una serie tutta italiana: “E’ una storia originale scritta da giovani autori che sono usciti dalla scuola di sceneggiatura di Perugia. Si pesca, si ruba ma non si imita. Sopravvissuti è una serie che ha tante sfaccettature che ci hanno suggestionato. La tempesta è allegorica, la barca rappresenta lo strappo di persone che non pensano di poter vivere una situazione così drammatica ma anche di quelle persone che rimangono in attesa di sapere che fine abbiano fatto i loro cari. I personaggi sono tutti un po’ rotti e si trovano a volte a dover raccontare delle bugie che però sono necessarie. Sulla barca si creeranno delle fazioni e da qui nasceranno tensioni”.

Carmine Elia ci ha poi svelato qual è stata la scena più difficile da girare: “Io mi diverto sempre sul set. Quando sono nate le mie due gemelle mio padre mi disse “quand’è che inizi a lavorare?”. Non riesco mai a raccontare il difficile anche perché lavorare con questo cast ha facilitato il mio lavoro”.

Carmine Elia ha poi speso parole di stima nei confronti di Lino Guanciale con cui ha avviato da anni una collaborazione proficua e di successo: “Siamo dei fidanzati segreti (ride). C’è grande stima e volontà di lavorare insieme. Ci basta un sguardo per capirci. In questa serie, Lino fa un personaggio completamente diverso da quelli a cui siamo stati abituati. E’ stimolante poter lavorare con un attore poliedrico come lui e per me cercare di tirar fuori da lui quel qualcosa che io stesso non immaginavo lui avesse. Succede anche di litigare come avviene in una coppia. Sono sicuro che lavoreremo ancora insieme”.

Carmine Elia è stato il regista della serie La Dama Velata con Lino Guanciale e Miriam Leone. Nel corso di quest’estate la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche ed è stato un successo inaspettato. Ogni puntata ha registrato record di ascolti e il pubblico ha chiesto a gran voce una seconda stagione della serie. Abbiamo chiesto allora a Carmine se la richiesta dei fan sarà esaudita. Lui però ha risposto: “Non credo che ci sarà un sequel. Sono molto felice per il fatto che una serie datata abbia avuto questo riscontro perché è un segnale che il lavoro fatto è stato buono. Non credo che ci sia la possibilità di una seconda stagione ma magari Luca Bernabei deciderà di farla”.

Carmine Elia è stato anche il regista delle prime due stagioni della Porta Rossa. Una bellissima esperienza tanto che ai nostri microfoni commentando l’arrivo della terza stagione dice: “E’ uno strappo al cuore perché essendo impegnato nella serie Sopravvissuti non l’ho girata io. Credo che sarà la stagione conclusiva di una serie che ho amato molto”.

Intervista video