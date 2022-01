Dopo l’esperienza da opinionista al “Grande Fratello Vip”, sarà protagonista della prossima puntata di “Back to school”. Antonella Elia si è divertita molto a tornare sui banchi di scuola. E pensare che da bambina ha vissuto lo studio come un’imposizione sofferta: “Non ho mai amato andare a scuola e l’ho vissuta come un’imposizione. Non mi piaceva nemmeno stare sui libri“, ci ha raccontato lei.

Antonella Elia, l’intervista

Antonella, sarai una delle protagoniste della prossima puntata di “Back to school”. Com’è andata? E’ stato divertente tornare sui banchi di scuola?

E’ stato molto divertente tornare sui banchi di scuola seguita dai bambini che facevano i maestri. Sono più bravi i bambini dei maestri veri.

Che studentessa sei stata?

Non ho mai amato andare a scuola e l’ho vissuta come un’imposizione. Non mi piaceva nemmeno stare sui libri. Alle elementari però prediligevo l’italiano. Poi crescendo, mi sono appassionata alla filosofia, storia, letteratura latina e greca.

Qual è stato il momento più divertente del programma? E quello invece più complicato?

Il momento complicato è stato quando ho sostenuto l’esame davanti ai professori. Avevo paura di fare una brutta figura. Mi sono divertita molto quando i bambini correggevano le risposte sbagliate.

In questi giorni si sono fatte più insistenti le voci di un tuo coinvolgimento come giurata della prossima edizione de “La pupa e il secchione”. Te l’hanno proposto?

Sì mi è stato proposto però è ancora tutto top secret. La trattativa è in corso.

Sei stata opinionista del Grande Fratello Vip e non possono mancare da parte tua delle considerazioni sull’edizione in corso. Innanzitutto, ti piacciono le opinioniste? Promosse o bocciate?

Come faccio a rispondere? Dovrei dire con eleganza no comment. I concorrenti stanno facendo il loro e il pettegolezzo è ovunque. Ognuno ha le proprie simpatie o le proprie antipatie. L’importante è che del Grande Fratello se ne parli. Sulle opinioniste è meglio che non mi esprima. Adriana Volpe riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce uscirne con diplomazia. Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta.

In che senso?

Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei. Adriana invece ha detto delle cose che condivido su Alex Belli. Mi dispiace solo che abbia detto una cosa appropriata salvo poi scusarsi. Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista.

Qual è il concorrente di questa edizione che più ti sta piacendo? E chi invece proprio non sopporti?

Non ho seguito tutte le puntate e quindi non mi sento di giudicare. E’ palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo.

Si è parlato molto del comportamento di Katia Ricciarelli e dell’immunità che le è stata concessa. Gli ex concorrenti della scorsa edizione hanno attaccato Alfonso Signorini per la differenza di trattamento loro riservata. Cosa ne pensi?

Mi è capitato di vedere qualche spezzone e ho notato che Katia ce l’ha sempre con qualcuno. E’ una donna molto grande e sicuramente ha le sue paturnie. Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica.

A proposito di “Temptation Island” nella casa del grande Fratello Vip c’è Manila Nazzaro, tua compagna di avventura in quell’esperienza. Come se la sta cavando?

Non mi piacciono le sue amicizie e non riesco a sostenerla in questa avventura. La sua amicizia con Soleil e Katia Ricciarelli non mi piace.

Prima del suo ingresso, vi siete sentite?

Le avevo mandato un messaggio facendole l’in bocca al lupo. Lei mi aveva detto di essere tranquilla e che non avrebbe litigato con le donne. Ho conosciuto Manila a Temptation Island e mi è piaciuta tantissimo. Trovo però che abbia un atteggiamento remissivo e di convenienza. C’è qualcosa nelle sue amicizie che non mi convince.

Con Pietro Delle Piace avete partecipato solo a “Temptation Island”. Ad un reality insieme ci avete mai pensato?

La televisione è il mio mondo mentre Pietro ne è stato sempre estraneo. Se Pietro accettasse di andare in un reality con me il suo lavoro di attore ne risentirebbe. Pietro poi è uno spirito libero e spesso agisce con impulsività. In televisione, si può essere marchiati a vita per una parola fuori posto.

Rispetto a quell’esperienza, ti sei pentita di aver partecipato?

Assolutamente no. E’ stata un turbinio di emozioni. Con Pietro ci siamo lasciati e poi ci siamo ripresi. Abbiamo vissuto un turbinio di emozioni. Ci sono persone che lo hanno odiato per un intero anno ma che poi si sono ricredute.

Nei reality spesso si assiste a dei ritorni. Tu hai partecipato sia al Grande Fratello Vip ma anche all’Isola dei Famosi. Tra i due quale reality ripeteresti se ti venisse data l’opportunità?

L’Isola dei Famosi. Ho partecipato già a due edizioni. Porto quel reality nel cuore perché oltre ai rapporti umani è una bella avventura emozionale nella natura.