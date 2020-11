In queste settimane il suo nome è tornato alla ribalta per via della partecipazione della figlia Guenda e dell’ex moglie Mara Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Amedeo Goria finito sul “banco degli imputati” anche per i numerosi gossip che lo riguardano. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Amedeo ci ha parlato del rapporto con sua figlia e di come sia cambiato dopo la sua partecipazione al reality. E sulla storia di Guenda con Telemaco ammette il raffreddamento dei rapporti tra i due a causa della lontananza. Amedeo ci ha parlato anche del suo futuro professionale confidandoci che il 16 febbraio 2021 andrà in pensione. Ha fatto un pensierino su una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip tanto che in proposito ha rivelato: “Siccome nell’ultimo periodo si è parlato molto di me penso che agli autori del Grande Fratello sia venuto in mente di chiedermi di entrare nella casa come concorrente. Il 16 febbraio lascerò il mio lavoro in Rai ma per quel periodo il reality sarà finito. Magari se ne parlerà per il prossimo anno”. Ha smentito anche le voci circa il presunto avvistamento in un ristorante con Franceska Pepe anche se al riguardo ci ha confessato: “Sono stato al ristorante ma ero con una mia amica e non si trattava di Franceska Pepe. Ormai quando giro mi inseguono i fotografi. Devo dire che Franceska mi incuriosisce e mi piace fisicamente. Lei è stata molto carina perché tramite Guenda mi ha fatto sapere che non esclude di incontrarmi”. Nelle scorse ore Maria Teresa ha rivelato di aver frequentato un altro uomo mentre era sposata. Interpellato sull’argomento, Amedeo si è limitato a dire: “La sua rivelazione mi può far pensare che la sua correttezza coniugale è stata sicuramente migliore rispetto alla mia”. Ha inoltre confermato che non corre buon sangue tra Maria Teresa e Maria Monsè. Amedeo ha voluto poi replicare alle accuse che gli sono state mosse dalla madre di Michela Morellato. Una vicenda per cui è stato assolto ma che oggi è tornata alla ribalta mediatica.

Intervista esclusiva ad Amedeo Goria

Amedeo, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip com’è cambiato il rapporto con sua figlia?

Al di là delle esagerazioni che ci possono essere in un reality devo dire che ho avuto sempre un bel rapporto con Guenda. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Guenda ha deciso di venire a stare da me. A Milano si sarebbe sentita sola. C’è molto rispetto tra noi anche se a volte ci sono piccoli screzi. Guenda ha il suo bel caratterino ed essendo giovane tiene molto ai giudizi sui social. Vive anche momenti di sconforto. Per esempio l’altra sera dopo essere tornata dalla trasmissione era un po’ giù di morale.

Come mai?

Guenda ha le sue fragilità e mi ha confidato di sentirsi inutile. Sai, lei va come ospite ormai al Grande Fratello ma si vede che le dispiace non poter più essere nella casa con gli altri concorrenti. Infatti molti la rimpiangono perché in effetti Guenda ha saputo dare contributi diversi. Sono contento per Maria Teresa che da un po’ di settimane non è più in nomination e che con il suo entusiasmo ha messo a tacere gli altri concorrenti. Sta vincendo sulla resistenza.

Sulla storia con Telemaco l’ha consigliata? Pensa che tra loro sia davvero finita?

Loro al momento si sentono però c’è stato un raffreddamento nei rapporti. Lui poi è lontano e lei si aspettava che facesse lo sforzo per venirla a trovare.

Maria Teresa ha parlato anche di vostro figlio e ha confidato di aver dimostrato più affetto nei confronti di Guenda.

Questo è vero. Quando è nata Guenda e c’era già Gian Amedeo io ero più presente ed eravamo in due a portare avanti la famiglia. Poi mi sono trasferito a Roma e sono stato un po’ assente. Maria Teresa stava lavorando molto e ha trascurato più Gian Amedeo che Guenda. Gian Amedeo è diverso da Guenda. Lui sembra impermeabile a tutto e sembra avere una sensibilità meno accentuata nel senso che è più distaccato. Da questo punto di vista, assomiglia molto a Maria Teresa che caratterialmente nonostante le sofferenze non si scoraggia mai.

Aver visto la sua ex e sua figlia entrare nella casa le ha fatto venire voglia di entrare nella casa come concorrente? Le piacerebbe partecipare?

Siccome nell’ultimo periodo si è parlato molto di me penso che agli autori del Grande Fratello sia venuto in mente di chiedermi di entrare nella casa come concorrente. Il 16 febbraio lascerò il mio lavoro in Rai ma per quel periodo il reality sarà finito. Magari se ne parlerà per il prossimo anno. Sono felice che per Guenda e Maria Teresa il reality abbia superato qualsiasi aspettativa dal punto di vista delle soddisfazioni personali e del riscontro pubblico. Ora quando giro per strada tutti mi riconoscono come il padre di Guenda.

Maria Teresa Ruta ha dichiarato all’interno della casa che mentre era sposata con lei ha incontrato un uomo ma che non l’ha mai frequentato proprio per rispetto nei confronti della famiglia. Ne sapeva qualcosa? Che effetto le ha fatto questa rivelazione?

La sua rivelazione mi può far pensare che la sua correttezza coniugale è stata sicuramente migliore rispetto alla mia.

Maria Teresa è tra i papabili concorrenti per la vittoria. Secondo lei dopo questa esperienza si riscatterà anche a livello televisivo?

Non so quali saranno i prossimi progetti di Maria Teresa. A lei piace molto cucinare ed è anche un tipo avventuroso tanto che qualche anno fa ha vinto “Pechino Express” partecipando con Patrizia Rossetti. Io le auguro che possa trovare la sua collocazione una volta uscita dalla casa perché ha ancora molto da dare. Guenda non voleva partecipare al Grande Fratello poi ha accettato e penso che ne sia uscita molto bene. Secondo me potrebbe avere anche una carriera politica e sono sicuro che grazie alla sua forza riuscirebbe a rappresentare al meglio l’elettorato femminile.

Guenda ha rivelato che lei è ancora innamorato di Maria Teresa. Dopo che il matrimonio era finito ha mai sentito l’esigenza di voler recuperare quel rapporto? Ci ha mai riprovato?

Maria Teresa dopo di me ha avuto un’altra storia che ormai dura da molto tempo. Sono ancora innamorato di lei perché ricordo ancora il grande affetto che ci legava e tutti i momenti che abbiamo condiviso assieme con i nostri figli. Conosco bene la mia inadeguatezza e ormai devo dire che mi sono abituato alla mia condizione di single. Ora poi mi sembra difficile recuperare il rapporto con lei visto che ha un compagno. Uno può essere innamorato quanto vuole ma bisogna esserlo in due.

Tra lei e Maria Monsè c’è stato un flirt. Proprio l’altro giorno in diretta da Barbara D’Urso il marito di Maria, Salvatore Paravia, ha dichiarato di aver litigato con lei per il fatto di avergli nascosto per anni questa relazione. Vi siete poi chiariti?

Con Maria ci siamo scambiati un bacio furtivo e non c’è stata una vera e propria relazione. Ci siamo conosciuti sul set di un film e siccome spesso era isolata le tenevo compagnia.

E cosa pensa invece dell’attacco sferrato da parte di Maria Monsè a Maria Teresa Ruta? Maria Teresa e Maria Monsè si sono mai incontrate in passato?

Si sono incontrate in qualche studio televisivo ma hanno sempre battibeccato criticandosi a vicenda per i comportamenti nei confronti dei figli. Essendo amico di Maria mi trovo in mezzo tra loro due anche se cerco di portare la pace.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha lanciato una vera e propria bomba gossip che la riguarda. Ha dichiarato che lei e Franceska Pepe siete stati avvistati insieme a pranzo in un ristorante. La domanda sorge spontanea. Cosa ci faceva assieme? Vi state frequentando?

Sono stato al ristorante ma ero con una mia amica e non si trattava di Franceska Pepe. Ormai quando giro mi inseguono i fotografi. Devo dire che Franceska mi incuriosisce e mi piace fisicamente. Lei è stata molto carina perché tramite Guenda mi ha fatto sapere che non esclude di incontrarmi.

In queste ore è stato pesantemente attaccato dalla madre di Michela Morellato che dopo le sue dichiarazioni l’ha accusata di fare la vittima aggiungendo anche che la figlia perse dieci chili per colpa sua. Come ha reagito a queste accuse e cosa si sente di replicare?

Dopo che eravamo andati a cena con due coppie di amici l’ho accompagnata a casa ci siamo scambiate delle normali effusioni senza avere nessun altro tipo di rapporto. Ci siamo poi sentiti nei giorni successivi con la promessa di rivederci a Roma ma io non l’ho mai più vista. Pochi giorni fa è intervenuta in radio a la Zanzara e alla domanda sul come mai lei avesse tirato fuori questa storia dopo sedici anni ha risposto che ero stato io a farlo. Sono rimasto colpito dalla sua dichiarazione anche perché è stata una storia che mi ha creato dei problemi e che non avrei mai voluto tirare nuovamente fuori.