Uno dei protagonisti indiscussi di questa 4° edizione del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Sossio Aruta. In esclusiva per i lettori di SuperGuida Tv risponderà ai nostri microfoni in un’intervista che si annuncia frizzante. Entrato un mese dopo rispetto a tutti gli altri vip, ha dimostrato che dire la verità e schierarsi dalla parte di chi ha ragione, senza pensare alle conseguenze e senza il retro pensiero di avvicinarsi alle persone ritenute più forti, lo ha ripagato ampiamente . Arrivato in finale e battendo al televoto Antonella Elia, uno dei pilastri di questa edizione, si è guadagnato la stima e l’applauso del pubblico a differenza di altri concorrenti che hanno fatto, ammettiamolo, delle figuracce. Sossio, partito in sordina come “supporto” alla “diva” Valeria Marini, si è smarcato ampiamente, per usare un termine calcistico, volando in finale grazie al suo buon cuore. Magari i suoi modi sono discutibili, ma alla base c’è una persona genuina e anche molto simpatica. Il pubblico se n’è accorto, perché il giudizio della gente è sovrano, e lo ha condotto fino alla Finale. Conosciamolo meglio.

Sossio Aruta ai microfoni di Super Guida Tv, l’intervista esclusiva

Sossio, sei stato il primo finalista nonostante tu sia entrato un mese dopo. Te lo aspettavi? E cosa hai provato in quel momento?

Mah, è vero sono stato l’ultimo ad entrare ma per me il terzo posto equivale ad una vittoria, perché al cospetto di altri personaggi molto più famosi di me, che sono entrati l’8 gennaio e non sono neanche arrivati sul podio è stato emozionante, ma soprattutto molto soddisfacente perché mi sono tolto dei sassolini dalle scarpe. In modo particolare nel confronti di qualcuno che mi ha dato del debole.

Hai battuto al televoto finale, Antonella Elia, uno dei pilastri di questa edizione. Molti sul web hanno detto che tutte le fanpage degli ex concorrenti si sono coalizzati contro di lei, premiando te. Pensi sia andata così?

Sinceramente credo che la scelta di Antonella Elia, di mandare in nomination me, insieme a lei, non è stato come lei ha precisato. Alla domanda: “perché hai scelto Sossio, lei dice “Perché è un amico” (ride) alla faccia dell’amico!! Io credo che lei mi abbia scelto pensando di battermi: essendo stato l’ultimo arrivato, ha pensato che avrebbe vinto facile! Ma non ha fatto i conti con il Re Leone, perché chiaramente anche io in passato ho segnato bene per cui anche io fuori ho i miei fans e i miei sostenitori in buon numero. Poi, questo aggiunto al fatto che lei non stava simpatica a molti perché ha litigato quasi con mezza Casa e alla fine ho vinto io!

Antonella Elia, una riscoperta all’interno della Casa. Valeria Marini una delusione?

Prima di entrare nel gioco hai dichiarato che la Elia non ti era molto simpatica, ma poi vivendoci assieme hai capito il suo carattere e il suo modo di fare. Era costantemente provocata e lei ovviamente reagiva. Ci puoi dire cosa pensi di lei e se in effetti è “cattiva” come tutti dicono?

Prima di entrare in Casa mi era molto antipatica, sembrava una strega e che ce l’avesse con le donne – lo dissi anche a lei in Casa – tuttavia poi, mi sono ricreduto. E’ diventata una mia amica, ho fatto un bel percorso con lei tenendo presente che lei, ha un carattere che tiene testa. È molto forte e non te le manda a dire. E’ una persona che ti dice le cose in faccia e certamente reagisce. Quindi diciamo che non era solo colpa sua, ma spesso veniva provocata. Però quello che ho constato è che ha un bel caratterino. Per essere donna non ha peli sulla lingua, tuttavia non posso dire che fosse sempre colpa sua all’interno della Casa. Assolutamente no. Diciamo che molte volte, l’ho visto con i miei occhi, è stata provocata, soprattutto da Fernanda, da Licia perché si erano coalizzate tra loro e la provocavano di continuo. Tanto è vero che mi sono trovato in mezzo ad una lite furibonda tra loro perché Fernanda gli aveva rubato dei biscotti, e quelle erano provocazioni e purtroppo Antonella non riesce a trattenersi e poi fuori dalla Casa passa il messaggio che è una strega!

Valeria Marini sbandierava spesso che fosse la migliore amica di Ursula, tua compagna. E’ veramente così? E come mai lei essendo vostra amica non ha salvato te nella catena di salvataggio? Ci sei rimasto male, vero?

Che Valeria Marini sia la migliore amica di Ursula è scontato: è rimasto tutto uguale. Ho saputo che ha chiamato Ursula, e che è dispiaciuta perché non ha pensato in quel momento a salvarmi perché era convinta che lo facessero gli altri. Quindi alla fine io la conosco, è una buona. Tuttavia in quel momento, istintivamente, ci sono rimasto male. Però conoscendo la persona credo che non l’abbia fatto con cattiveria perché alla fine gli è costata molto caro quella scelta (è stata eliminata). Ad ogni modo, io non ho frenato il mio istinto, ero molto teso, molto preso dal gioco e all’inizio l’ho presa come una mancanza di rispetto. Poi ci ho pensato e mi son detto, “poverina” lei ha pensato così! Sai in quei momenti è un attimo, perdi un po’ la tramontana, ma alla base rimane il massimo rispetto e la massima stima per Valeria Marini. Tant’è vero che ho qui a Casa, esposta in soggiorno, la nostra foto del Calendario in cui eravamo Adamo ed Eva.

Il tuo percorso in Casa è stato lineare: la tua simpatia contagiosa, (strepitose le tue imitazioni di Teresanna e Zequila) e la tua genuinità hanno fatto il resto. Come mai, allora non ci sei tu al primo posto? Che spiegazione ti sei dato quando sei stato eliminato?

Credo che mi abbiano penalizzato due cose: la prima è che sono arrivato dopo e quindi sai gli altri finalisti (Paolo e Paola n.d.r.) sono entrati l’8 gennaio, io invece sono arrivato a metà percorso e credo abbia influito. La seconda invece è che sai benissimo che il Grande Fratello, così come altri reality, sono seguiti sopratutto dai giovani. Sai perfettamente che Paola è la fidanzata di un cantante molto famoso che ha molti followers. Poi aggiungi che per la finale le ha dedicato una canzone bellissima e sai, storia perfetta, tutte e due giovani, belli, spensierati e famosi… Lui cantante, lei Madre Natura (del programma Ciao Darwin n.d.r.) E quindi credo che questi motivi abbiano fatto la differenza, per cui al fotofinish mi hanno penalizzato.

Invece per quanto riguarda Paolo non mi sento inferiore. Non penso abbia fatto così tanto da meritare il secondo posto. Tra i due, credo che fosse Paola di Benedetto ad avere qualcosa in più a livello di humour perché diciamolo, Paolo è stato sempre nascosto. Come hanno detto tutti, ha fatto un percorso in ombra: zitto, muto, bravo, buono, insomma né carne né pesce. Ha un tipo di carattere che per quieto vivere, diceva di si a tutti.

Non si è preso mai la responsabilità di fare una scelta e da che parte stare e quindi alla fine passi per uno insipido, scialbo, senza sapore. Però io sono contento del mio terzo posto. Perché se fossi andato in finale per perdere e arrivare secondo, meglio di no! Io sono felicissimo di essere arrivato terzo perché se fossi arrivato secondo avrei veramente rosicato di brutto. Io sono uno sportivo, per cui preferisco così piuttosto che arrivare secondo. Poi in Casa avevo fatto un appello al pubblico: se devo arrivare secondo preferisco arrivare 5, 4 per cui il terzo posto mi va più che bene. Anche se devo dire che ho avuto una marea di sostenitori che mi hanno detto che sono stato io il vincitore morale di questa edizione! Questo mi riempie di gioia perché sono stato veramente sommerso da attestati di stima in tal senso.

In casa sei andato d’accordo con tutti o quasi. Ti sei scontrato più volte con Teresanna chiedendo poi sempre scusa. Fermo restando, che ad ogni azione corrisponde una reazione, cosa non ti è piaciuto di lei? E cosa pensi di lei ora?

Innanzitutto ci tengo a precisare che le mie scuse sono state per aver alzato la voce nei confronti di una donna. Ci tengo a sottolinearlo perché siamo in un periodo, in una fase di vita, dove per questo femminicidio etc etc bisogna stare attenti a come ci si muove per cui mi sono voluto tutelare, per non passare per un aggressivo nei riguardi di una donna. Per tutto il contenuto della litigata non ho mai chiesto scusa perché io ho ragione. Perché appunto, come hai precisato tu nella tua domanda: ad ogni azione corrisponde una reazione. Io sono stato insultato, calunniato, deriso da questa donna: mi ha dato del cafone, mi ha dato del cane, del tamarro. E quindi mi ha declassato atteggiandosi alla fighettina di turno e dal momento che non permetto a nessuno di offendermi, ho reagito in quel modo per difendermi dalle sue accuse. Poi ho anche sbagliato a mettere in mezzo il marito che non c’entrava niente. Da persona intelligente mi sono scusato per questo, perché poverino non c’entrava nulla ma ripeto la mia è stata una reazione istintiva e avrei potuto dire anche di peggio, ma per fortuna non l’ho fatto. Quindi ho chiesto scusa per questo e per aver alzato la voce ad una donna, ma per tutto il contenuto no. Io ho solo reagito ad una persona che si sente Sophia Loren quando in realtà, non lo è. Insomma il bue che dice corn*to all’asino, mi viene da ridere.

Lei non sa parlare, sa solo urlare e sembrava volesse dimostrare di poter andare a Sanremo perché cantava in continuazione, tra l’altro sempre in napoletano. Poi gesticolava come se fosse un uomo, e fatto da una donna è molto volgare. Tu che mi vieni ad affrontare con aria minacciosa.. ma stiamo scherzando? Ma a chi vuoi fare paura? Ma chi ti credi di essere? Io ho dovuto reagire così perché ho capito chi avevo di fronte.

Signorini ogni qual volta le faceva i complimenti per il look e la faceva alzare lei era convinta che lo facesse perché era bella. Ma invece, siccome non c’erano argomenti su di lei, l’unico modo per far sapere che ci fosse anche lei al Grande Fratello era farla alzare ed esibire quei vestiti da tamarra con quei stivaletti rosa veramente inguardabili. E l’unica volta invece in cui si è parlato di lei in puntata è stato quando ha litigato con me. E con il senno di poi, mi viene il dubbio che lei lo abbia fatto di proposito per venire fuori perché aveva capito che ero diventato forte. Caso strano si litigava il martedì, la sera prima della puntata e ho capito che era tutto un piano studiato per farsi notare anche lei. E infatti alla fine c’è riuscita. Ma durante la puntata, però, Signorini mi ha difeso e le ha fatto capire che ha esagerato e la motivazione che lei ha dato quando mi ha chiamato cane, non ha convinto per niente Alfonso. Infatti lei avrebbe solo dovuto dire, chiedo scusa, come ho fatto io e invece lei ha cercato di trovare una scusante per le parole dette. Quindi Signorini è intervenuto e le ha detto: “no Teresanna mi dispiace, non mi convince come scusa”.

Anche con Licia Nunez non c’era un bel rapporto: più volte l’attrice ti ha detto di essere aggressivo nella lite con Teresanna. Lo ha ripetuto almeno 10 volte, (anche se poi ha spiegato che intendeva dire nei modi, e non che tu fossi violento). Abbiamo notato che la cosa ti ha dato parecchio fastidio. Spiegaci cosa hai pensato e cosa pensi di Licia.

Licia è un’altra vipera. Perché in Casa le vipere erano tre: Fernanda Lessa, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. E’ una donna cattiva, perché ha cercato in quel modo, ripetendo di continuo la parola “aggressivo” con una cadenza quasi ossessiva, di farmi passare come il mostro che tratta male le donne. Dal momento che è una persona falsa ho capito benissimo quale fosse il suo intento. Tra l’altro avendo osservato alcune litigate con Antonella Elia con il suo modo di parlare impostato e costruito ho subito capito il suo gioco: fare arrivare a casa i messaggi che lei voleva che arrivassero.

Ma per fortuna io non sono scemo e quindi l’ho affrontata dicendole che non fosse giusto che per ben 10 volte ripetesse la parola “aggressivo” facendo passare un messaggio FALSO. Le ho detto: “mi stai dando fastidio perché stai cercando di fare passare un messaggio che non c’è mai stato e che non corrisponde alla mia persona. Non te lo permetto, perchè tu mi vuoi mettere in cattiva luce. E’ facile dire che un uomo sta trattando male una donna così mi fai massacrare dal web e dalla gente ” perché non era per niente vero. Poi solo dopo che ha capito che non ero stupido ha cambiato la versione, perché l’ho smascherata in modo molto palese e lei si è giustificata che si riferiva ai toni aggressivi e non alla mia persona. Poi la ciliegina sulla torta è stata quando ha tirato in ballo la sua identità sessuale cercando di farmi passare per omofobo assieme alla sua compagna (Barbara Eboli n.d.r.) che è entrata in urto con la mia compagna.

Ma io ho sempre parlato del mondo omosessuale con rispetto e in modo costruttivo perché sono a favore e ho rispetto per tutte le identità sessuali diverse dalla mia. Infatti anche Signorini, ha preso le mie difese. Io ho parlato in italiano e se avessi sbagliato ad esprimermi Alfonso mi avrebbe cacciato dalla Casa e invece mi ha addirittura difeso. Questa è stata la dimostrazione che io avevo fatto un discorso a favore delle lesbiche prendendo le loro parti, e invece Licia, pur di avere un minimo di visibilità, pur di far parlare di lei nella Finale, ha voluto accusarmi di un qualcosa che io non ho mai detto, provando ad infangarmi. Ma ha toppato miseramente: ci sono le registrazioni che parlano chiaro. Io ho la coscienza pulita perché non ho mai detto nulla fuori posto.

La rivalità goliardica con Antonio Zequila, che finisce però in malo modo

Quando sei entrato in Casa hai stretto un rapporto di “amicizia” e di rivalità goliardica con Antonio Zequila. Tu eri il Re Leone e lui faceva di tutto per prendersi lo scettro da Leader. Tuttavia l’attore in secondo momento, quando è stato eliminato ha rivelato la sua vera indole e te ne ha dette di tutti i colori. Ha rivangato cose del passato (2017) in merito agli alimenti da dare alla tua ex moglie e altre cattiverie gratuite. Cosa pensi di lui e fino a che punto un gioco può giustificare certe frasi e certe azioni?

Innanzitutto hai detto benissimo: all’inizio abbiamo stretto amicizia ed era tutto bello anche con l’ausilio di Denver, Paolo, Patrick quindi era tutto molto carino. Tutto con lo scopo di creare divertimento e far ridere la gente a casa. Poi è successo che Antonella e Fernanda litigano e io mi trovo in mezzo. C’era anche lui, lo sapete già e in quell’occasione ci siamo beccati anche noi due. Sono stato accusato di non sapere parlare in italiano e quindi io ho reagito molto male perché invece avevo perfettamente parlato in italiano. E anche lui come Licia, ritratta e dice..”no, ma io volevo dire abbassa i toni”. Allora visto che tu sei così acculturato come fai a confondere le due cose? Insomma, un conto è dire “tu non sai parlare italiano” e un altro dire “abbassa i toni” o no? Credo che lui abbia voluto atteggiarsi a persona intelligente e andare contro di me che mi reputa una persona ignorante e quasi analfabeta. Da lì si sono rovinati i rapporti.

Poi sai, una persona, un concorrente che quando va via non saluta nessuno. Io mi stavo alzando per salutarlo ma lui come avete visto ha tirato dritto. Poi mi è stato chiesto cosa pensassi del suo gesto e ho semplicemente detto che non è stato sportivo, nel senso che, io essendo un calciatore so che nella vita bisogna saper perdere. Quindi lui avrebbe fatto una figura da signore se salutava tutti e accettava il verdetto. Non lo ha fatto, e si è preso la briga di andare a curiosare sulla mia vita privata, cosa che io non ho fatto, perché sostanzialmente non mi interessa, e portare a galla cose del mio passato. Ha cercato in modo pessimo, meschino, da persona veramente di una bassezza unica di infangarmi su due cose.

La prima è che lui sperava vincessi così con il montepremi avrei pagato gli alimenti alla mia ex moglie che non avevo pagato. Ora. Ci tengo a precisare a quest’uomo che si è dimostrato piccolo piccolo, che io sono stato il primo a dichiarare davanti a tutta Italia che se avessi vinto il Grande Fratello avrei devoluto l’intera somma in beneficenza, per aiutare a combattere il coronavirus. Nonostante mi sarebbero serviti come il pane perché è notorio che non navigo nell’oro. Seconda cosa: sono sei anni che sono separato e la mia ex moglie non avanza un centesimo da me. Lui ha riportato una notizia vera ma vecchia, che risale al 2017 in un momento in cui me la sono vista brutta, ma che poi fortunatamente sono riuscito a rimediare. Ma la cattiveria è stata che lui, quando ha notato che io mi sono arrabbiato ha immediatamente affermato che la notizia fosse vecchia del 2017. Eh allora, bello mio, sono passati tre anni, siamo nel 2020!!Quindi mi viene da pensare che l’abbia fatto di proposito per screditarmi e farmi passare come un cattivo padre e un vigliacco. Siccome in tutto questo ha messo in mezzo i miei figli io ti mangio il cuore, ti distruggo perché non permetto a nessuno di mettere bocca sui miei figli e sulla mia figura di padre, perché so solo io quello che ho sofferto.

Quindi usare i miei figli la mia paternità per infangarmi, non lo meritavo. E’ decisamente una persona che non merita nulla soprattutto perché poi siamo usciti fuori dal gioco. Certo se mi tocchi la vita privata non è più il gioco. Così è andato sul personale e non te lo permetto. Perché anche io so molte cose di lui perché ne ha combinate tante, ma non mi permetto di entrare nel personale. Non si fa. Poi ha tirato in ballo anche qualcosa di quando giocavo a calcio, non so cosa ha voluto fare intendere. Cioè che io sono un violento? Che non sa nemmeno il perché sono stato squalificato!! Quindi ho trovato fuori luogo che lui tirasse in ballo certe cose. In breve, Licia e Antonio hanno cercato in tutti i modi di infangarmi forse al fine di ottenere visibilità. Sai come si dice: anche se male, finché se ne parla… Difatti si parla solo di questo: di Licia e Zequila che hanno offeso Sossio. Ma in realtà non lo sanno che anche a me mi hanno fatto un favore grande! Solo che io ne esco pulito, loro invece passano per i rosiconi di turno.

Chiaramente la stoccata di Zequila su di te alla finale, è stata una provocazione fortissima. A differenza di Patrick che lo ha lasciato parlare senza considerarlo più di tanto, tu hai reagito. Pensi che questo ti abbia penalizzato al televoto? (tuttavia dobbiamo puntualizzare che Zequila si è scusato con te in una diretta Instagram con il settimanale Chi e ha proposto che partecipaste assieme a Pechino Express)Accetti le scuse? Cosa ci puoi dire a riguardo?

Non so se mi abbia penalizzato la mia reazione, ma anche se fosse mi importa poco. Sono una persona vera e quindi non potevo non rispondere. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità, io ho ritenuto opportuno reagire. Poi che lui abbia esultato con quella gran risata quando sono stato eliminato preciso che io sono sul podio, a differenza sua. In breve, io verrò ricordato come il terzo in classifica lui verrà ricordato come un partecipante. Per quanto riguarda le scuse su Chi, sinceramente le prendo con le pinze. Perché se lui ritiene veramente di aver sbagliato, le scuse me le deve fare di persona e pubblicamente. Cioè a quattrocchi ma con l’Italia intera che ci guarda.

Non in un vicolo cieco o su un giornale, no. Me le deve fare in modo pubblico dove tutti quanti devono ascoltare e deve anche motivarle. Insomma io devo vedere effettivamente, se lui ha capito che ha sbagliato. Poi dopo se dovesse fare questo, si potrebbe parlare anche di partecipare a Pechino Express come la coppia di Napoletani. Io ci sto perché è un altro gioco molto bello e mi piacerebbe affrontare questo tipo di esperienza come la coppia di napoletani. Sarebbe molto piacevole.

All’interno della Casa hai capito ancora di più quanto siano importanti la famiglia e l’amore, anche in funzione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tu e Ursula allora vi sposerete?

Certamente! Stiamo solo aspettando che passi tutto questo inferno dopo di che decideremo la data. Non è cambiato nulla. Il nostro amore è sempre li.

Pensi che la vittoria di Paola di Benedetto sia meritata? Chi ci avresti visto al primo posto, oltre te naturalmente!!

Guarda, sinceramente anche se lei ha fatto un percorso molto tranquillo quando si è trovata di fronte a certe situazioni ha saputo reagire dimostrando di avere carattere. Poi è una bella ragazza, brava ragazza, Madre Natura…educata quindi credo che si sia meritata la vittoria!

Quale concorrente ti porterai nel cuore e quale fra tutti pensi sia stato il più vero? (Per quanto lo si possa essere in programma televisivo) E il più finto?

Il concorrente che mi porterò nel cuore è Arisitide. Il Più vero? Dopo di me? Andrea Denver. Le più finte: Licia, Fernanda e Teresanna.

Il reality di canale 5 ti ha regalato una visibilità enorme. Come la sfrutterai? Hai programmi per il tuo futuro? Cosa ti piacerebbe fare in tv? Magari un programma di Calcio? (Ovviamente dopo che supereremo questa pandemia).

Mi piacerebbe rimanere nel mio ambito, il calcio come opinionista di alcuni programmi che parlano di calcio. Non so il programma con Diletta Leotta, oppure la “Domenica Sportiva” o “Quelli che il Calcio” o anche “Tiki Taka”, perché no? Come un programma dove si parla prettamente di calcio che è quello in cui mi sento più preparato. Mi piacerebbe tantissimo, certo.

Ringraziamo Sossio Aruta per la disponibilità e la simpatia. In bocca al lupo per tutto!