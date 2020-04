Direttamente dalla Casa più spiata d’Italia, ad un solo passo dalla Finale Superguida Tv ha incontrato per voi l’attrice Licia Nunez. La splendida 40 enne ha lavorato in prestigiose fiction tv che le hanno regalato il successo e la fama che inseguiva da tempo. Andata via di casa giovanissima inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo, prima come modella e poi come attrice. Protagonista di diversi spot pubblicitari, dopo aver girato alcuni cortometraggi, è apparsa nel 2003 sul grande schermo con il film “Alla fine della notte”, per la regia di Salvatore Piscicelli. Approda in tv prendendo parte alle fiction tv: “Incantesimo”, in cui interpreta il ruolo di “Nicoletta Capirossi“, “Una vita in regalo” (miniserie tv diretta da Tiziana Aristarco) con Luca Barbareschi, nel 2005 “L’ultimo rigore 2” (miniserie tv diretta da Sergio Martino) nel ruolo di Jenny Corsi con Enzo Decaro. Nel 2005 nella soap opera di Canale 5, “Vivere”, nel ruolo della cattivissima e determinata Barbara Ponti. Dal 2012 al 2018 è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 “Le Tre rose di Eva” nel ruolo di Elena Monforte. Seguono alcune conduzioni televisive e partecipazioni a programmi come “Ballando con le Stelle”. Dall’8 gennaio 2020 è stata una delle concorrenti di Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Licia Nunez ai microfoni di Super Guida Tv, l’intervista

Ad un passo dalla finale, perdi al televoto lampo, con Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Raggiungi il 22% delle preferenze, quando invece nella puntata precedente avevi ottenuto il 45%. Cosa è successo secondo te? Te lo aspettavi?

Tecnicamente non so cosa sia successo, sinceramente non me lo aspettavo visto il risultato del 45% della puntata precedente. L’unica risposta che riesco a darmi è che forse nel televoto lampo, di 15 minuti, Paola di Benedetto abbia vinto avendo un numero di utenti maggiori rispetto alla sottoscritta.

Durante il tuo percorso in Casa la tua compagna Barbara Eboli è entrata in urto con la fan page di Patrick Ray Pugliese, pensi che questo ti abbia danneggiato a livello d’immagine? Patrick da sempre è molto forte ed è un concorrente che piace parecchio.

Patrick è un concorrente molto forte è vero lui conosce molto bene quelle che sono le dinamiche della Casa del Grande Fratello, avendo partecipato a ben tre edizioni. Non credo che l’intervento di Barbara, la mia compagna, abbia influito su quello che poi è stato l’esito finale del mio percorso. In fondo Barbara ha semplicemente espresso la sua opinione circa una clip dove, appunto Patrick parlando con altri concorrenti della casa ha detto che avrebbe scommesso € 50,00 sul fatto che non sarei arrivata in Finale. Ora. E’ chiaro che ognuno di noi è libero di esprimere la propria opinione e questo vale anche per Patrick. Mi è dispiaciuto che si sia espresso in quei termini visto che fino ad allora aveva professato di essere mio amico.

Quando sei uscita dalla Casa: il silenzio assordante delle città vuote, l’atmosfera rarefatta, ti ha dato la dimensione esatta di ciò che stiamo vivendo? Forse da dentro la Casa non si percepiva del tutto, la drammaticità dell’emergenza Covid-19.

All’uscita dalla Casa del Grande Fratello ho due immagini molto chiare nella mia mente: la prima è stata quella di vedere alcuni autori e persone della produzione ad una distanza di 5-6 metri da me con mascherine e guanti e mi sembrava veramente di essere sul set di un film di fantascienza (tra l’altro alcuni volti non li ho nemmeno riconosciuti); la seconda immagine è la città deserta, la città vuota che ho intravisto dal finestrino della macchina che ovviamente mi portava a casa. E questo silenzio tombale, assordante … è lì ho iniziato in qualche modo a capire la dimensione esatta di ciò che le persone fino a quel momento stavano vivendo. Perché sinceramente dentro la Casa non si percepiva la drammaticità della realtà. La produzione ci informava costantemente ma non avevamo la percezione di

quanto fosse drammatica la situazione.

Nel 2011 hai perso tuo padre con il quale non avevi rapporti da tempo. Come mai questa conflittualità? Era dovuta alla tua identità sessuale oppure solo una incomprensione caratteriale?

Nel giugno del 2011 ho perso mio padre: non ci parlavamo da circa un anno, per cui non ero a conoscenza del fatto che stesse male. Mio padre è sempre stato una sorta padre- padrone, ci sono sempre stati anche dei contrasti tra lui e mia madre , non è mai riuscito a portare uno stato di serenità all’interno della nostra casa. Di conseguenza non approvavo il suo modo di fare, non lo consideravo un buon padre E quindi la conflittualità nasceva da più di una incomprensione.

Il tuo percorso nella Casa del GFVIp è stato caratterizzato da due momenti: il primo mese incentrato sulla tua storia con Imma Battaglia (di cui si è risentita anche la tua attuale compagna) negli altri giorni invece abbiamo vista una Licia altalenante tra momenti bui ed altri più gioiosi. Che esperienza è stata per te? Rifaresti tutto ciò che hai fatto o cambieresti qualcosa? E cosa e chi, ti porti dentro?

La mia esperienza dentro la Casa del Grande Fratello è stata unica, indimenticabile, travolgente, oserei dire irripetibile. Rifarei tutto? Assolutamente si. Probabilmente aggiungerei qualche “Waffa…” sono sincera. Ho vissuto momenti molto belli, altri meno. Un momento molto bello è stato sicuramente quello di aver festeggiato il mio compleanno, il primo marzo, all’interno della Casa così come lo avevo sognato e desiderato. Ho vissuto tanti momenti di spensieratezza e leggerezza che non ho potuto vivere in adolescenza. Ma sopratutto quando è entrata nella Casa, la mia compagna, Barbara, è stato uno dei momenti più intensi che ho vissuto. Mi sono sentita, responsabile e portavoce di tutte quelle persone che ancora oggi hanno il timore nell’esprimere l’amore verso persone dello stesso sesso. Ci sono stati anche momenti bui: aver rivissuto il trauma della perdita di un figlio, aver vissuto un’inadeguatezza nei riguardi di mia madre che poi ho superato. Porterò dentro di me diverse persone della casa dalla Rusic a Barbara Alberti, a Fernanda Lessa ad Antonio Zequila e per ultimo Teresanna che entrata negli ultimi mesi. Tutte persone che hanno lasciato un ricordo molto bello e che in ogni caso ho già sentito uscendo dalla Casa del Grande Fratello.

Il difficile rapporto con Antonella Elia: dall’“amore” all’indifferenza

Con Antonella Elia hai instaurato da subito un rapporto di forte empatia: nelle prime puntate hai dichiarato: “Se c’è una concorrente senza filtri e proprio Antonella”. Poi con l’entrata in scena della Marini, qualcosa è cambiato tra voi. Vi siete allontanate terribilmente. Come mai?

Ho veramente voluto bene ad Antonella e il nostro rapporto nei primi due mesi è stato un rapporto quasi idilliaco. Ho sempre protetto e difeso Antonella anche quando era indifendibile. Poi è entrata in scena Valeria Marini e c’è stato questo primo scontro tra Antonella e Valeria ed io ho espresso semplicemente la mia opinione dicendo che Valeria non aveva provocato Antonella. Queste parole hanno scatenato la rabbia di Antonella a tal punto di avermi minacciata in puntata con queste testuali parole: “Stai attenta a te”. Aldilà della parole non mi è piaciuto il suo sguardo cattivo che non penso assolutamente di essermi meritata e in quel momento ho compreso che il nostro rapporto di amicizia era assolutamente univoco. Forse anche per una forma di protezione e dal dispiacere, ho deciso da quell’istante di essere totalmente indifferente alla sua persona.

Prima della semifinale durante la preghiera di gruppo Antonio Zequila ha chiesto a te ed Antonella di abbracciarvi, quest’ultima era disposta ma tu hai rifiutato. Sul web sei stata parecchio criticata per questo rifiuto anche se altri invece ti hanno difeso. Come mai non hai voluto abbracciarla e poi prima di uscire lo hai fatto? Pensi che vi rivedrete? E cosa pensi in realtà della Elia (Sincera!!:-))

Mi sono rifiutata, è vero!! Perché in quel momento non lo sentivo e qualora lo avessi fatto lo avrei vissuto come una violenza, quindi mi sono rifiutata. Dopo il televoto, prima di uscire ho salutato tutti i concorrenti, compresa Antonella ovviamente e nello stesso modo ho esteso l’abbraccio anche a lei facendo un in bocca al lupo a tutti. Probabilmente io e Antonella, vivendo entrambe su Roma, ci rivedremo. Qualora dovessimo chiarire il nostro rapporto all’interno della Casa lo faremo a luci spente e non sotto i riflettori e le telecamere. Cosa penso della Elia? Penso che lei avesse in mente un copione che lo avesse studiato bene e di conseguenza recitato bene. E’ stata quindi una buona giocatrice.

Al GF hai legato parecchio nell’ultimo periodo con Antonio Zequila. Quando è uscito non ha salutato nessuno: ha fatto bene, male? Sicuramente era molto arrabbiato per cui è stato sincero, ma a volte un po’ di diplomazia non guasta… In fondo è un gioco!

Si nell’ultimo periodo ho legato parecchio con Antonio Zequila. Quando è uscito dalla Casa lui non ha salutato nessuno ma conoscendolo ho capito il suo gesto, nel senso che per quanto il Grande Fratello sia un gioco, Antonio anche in questo gesto ha voluto essere sincero fino all’ultimo.

Non si può piacere a tutti, la mia è una corazza o a volte solo timidezza

Molti ti hanno accusato di essere “finta” e di recitare tutto il tempo, persino durante la preghiera. Cosa non ha capito di te il pubblico? Spiegacelo adesso…

Ho imparato nella vita che non si può arrivare in egual modo a tutti. Uscendo dalla Casa, ho ricevuto diverse testimonianze di persone che hanno apprezzato la mia semplicità, la mia umiltà, la mia coerenza, la mia educazione. Purtroppo, spesso accade che soprattutto attraverso uno schermo, che questo mio essere introversa, a volte magari fredda, venga percepita come una sorta di maschera. Invece è semplicemente la mia corazza e a volte è solo una questione di timidezza.

Chi vorresti che vincesse Il Grande Fratello Vip? E chi vincerà invece?

In mente ho soltanto un nome: Paolo Ciavarro. Si è vero io mi sono espressa in un certo modo nei suoi riguardi nell’ultima puntata dicendo che è un ragazzo senza anima, né carne né pesce. Ci tengo a chiarire che intendevo dire che, in alcune situazioni, in alcune vicende della Casa non ha preso una reale posizione ma soprattutto ha manifestato poca personalità. Ma non posso non sottolineare che è un ragazzo straordinario, molto educato e sicuramente è uno dei nomi papabili per la Vittoria Finale. Chi vincerà invece? Temo che vinca Antonella Elia.

I progetti futuri di Licia Nunez, tra carriera e vita privata

Non ti chiedo dei progetti futuri perché al momento è tutto “congelato” o per usare un termine da GF “Freezzato”. Ma dopo questa esperienza cosa ti piacerebbe fare in tv? Un programma tutto tuo, un bella fiction o un altro reality?

Probabilmente un programma tutto mio, sulle donne per le donne oppure anche un programma sportivo avendo una grande passione per il calcio. Ovviamente, essendo un’attrice mi piacerebbe anche una bella fiction, una fiction d’azione.

Chiudiamo l’intervista con una domanda sull’amore: tu e Barbara vi sposerete? E’ nei vostri progetti, insomma?

I progetti che riguardano me e Barbara: il primo progetto è ovviamente la convivenza, anche se poi in realtà, per questo mostro del coronavirus abbiamo già anticipato la nostra convivenza. Il progetto più importante riguarda sicuramente il mio desiderio, condiviso da Barbara di avere un figlio.