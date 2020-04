E’ stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Con lei abbiamo riso, abbiamo pianto, ma abbiamo anche capito che dobbiamo essere forti e combattere. Nella casa più spiata d’Italia ha sicuramente lasciato il segno. L’abbiamo vista litigare con veemenza, fare pace, perdonare, ma soprattutto stringere bellissimi legami d’amicizia oltre che guardare la luna per sentirsi più vicina all’amato marito. Di chi stiamo parlando? Certo che sì, di Fernanda Lessa. Per scoprire qualcosa di più del suo percorso nel reality e farci raccontare le sue emozioni e i suoi progetti per il futuro abbiamo deciso di intervistarla in esclusiva. Ecco cosa ci ha raccontato !

Fernanda Lessa al GF Vip: una esperienza indimenticabile

Come è stata la tua esperienza nella casa del GF Vip?

L’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip mi ha reso una persona migliore. Ho imparato a perdonare e ho avuto modo d’instaurare rapporti veri e sinceri d’amicizia con persone che mi porterò per la vita.

Ti aspettavi di uscire o sognavi di poter proseguire fino alla fine?

Ho sempre pensato che fossi una delle prime concorrenti ad uscire. So di avere un carattere difficile e che ci vuole del tempo per conoscermi e capire che ho anche lati positivi. Per le prime due settimane sono stata in nomination e solo dopo sono passata ad essere tra le preferite. Per me ho vinto, sono stata me stessa e sono felice così.

Cosa ti è mancato di più del mondo esterno?

Mio marito, le miei figlie e le stelle.

Con chi hai stretto i legami più forti e con chi vorresti continuare il rapporto d’amicizia anche nei prossimi mesi?

Sono davvero tanti, ma con loro ho instaurato rapporti veri: Paolo Ciavarro, Clizia, Montovoli, Teresanna, Adriana e Licia.

Chi ti ha ferita maggiormente e perché?

Caratterialmente cerco di non farmi aspettative nei confronti delle persone per non rimanere delusa. Fabio Testi mi ha delusa e fatto rimanere male, quando uscita dalla Casa, ho scoperto che aveva detto che gli ho chiesto del sale per fare riti pagani. Mi ha ferito in quel momento, non me lo aspettavo da lui ma, sono convinta che non abbia agito in mala fede. L’ho fatto presente a lui e ci siamo chiariti. Rimane il mio Fabione del cuore… .

Chi avresti voluto vedere, fra tutti i concorrenti, in finale?

Avrei voluto vedere: Licia, Patrick, Adriana, Paolo e Montovoli.

Secondo te chi vincerà il reality e perché?

Antonella Elia e non aggiungo altro… .

Come è stato l’impatto una volta uscita dalla casa del GF Vip? Tu e gli altri concorrenti avevate capito davvero la situazione in Italia? Oltre questo ora come stai affrontando la nuova realtà del nostro Paese?

La mia vita non è cambiata molto… Sono una campagnola e abito in un luogo di campagna un po’ isolato. La mia quotidianità non si modificata molto ad esclusione del fatto che non posso lavorare come vorrei… Nella Casa avevamo percepito la gravità di quello che stava succedendo fuori ma mai com’è realmente nella sua tragicità.

Cosa sogni per il prossimo futuro e quali progetti ti piacerebbe sviluppare?

Il futuro sarà, quel che sarà… Il mio futuro, il vostro è nelle mani di Dio e di nessun altro. Psicologicamente sono in attesa e mi sto preparando a cogliere la mia opportunità appena ci sarà l’occasione. Mi piacerebbe molto lavorare ad un programma che spieghi come la musica influenzi la moda.