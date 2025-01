Per lui si tratta di un debutto assoluto nel mondo del musical. Il pubblico televisivo lo conosce nei panni del Capitano Tommasi nella serie di successo Rai “Don Matteo” ma Simone Montedoro è un attore versatile e ora è pronto a dimostrarlo in “Prova a prendermi” il musical ispirato al film “Prova a prendermi” in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 19 marzo. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

Simone Montedoro, intervista all’attore di “Don Matteo”

Ai nostri microfoni, Simone ha parlato di questa nuova avventura: “Mi sento come un alunno al primo giorno di scuola. E’ tutto nuovo per me, una forma d’arte che non conoscevo. Il musical è faticoso e bisogna studiare tantissimo perché c’è un’abbinamento tra recitazione, canto e movimento. C’è però anche un viaggio introspettivo perché questo musical tira fuori anche le fragilità dei vari personaggi che nel film rimangono più nascoste”. In “Prova a prendermi”, Simone Montedoro veste i panni di Frank Abagnale Sr. che nel film era interpretato da Christopher Walken: “Non avevo visto il film e credo di essere stato uno dei pochi. Un film con un grande cast e un grande regista come Spielberg ma a colpire è soprattutto la storia. Meglio non fare paragoni con Christopher Walken è un grandissimo attore che stimo tantissimo. Cercherò di vestire i panni di Frank Abagnale Sr. per il musical pur ispirandomi al lavoro fatto da Walken”.

Simone Montedoro è stato special guest dell’ultima stagione di Don Matteo andata in onda. L’attore è tornato a vestire i panni del Capitano Tommasi, un personaggio amatissimo dal pubblico. La serie nonostante l’addio di Terence Hill ma anche di altri attori come Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico ha continuato a macinare ottimi ascolti. Sul motivo di questo successo, Simone Montedoro ha le idee chiare: “Credo che il segreto di Don Matteo sia il format. E’ una serie che rappresenta l’Italia con le varie istituzioni come la Chiesa, la famiglia, il volersi bene, l’amore e la redenzione. Sicuramente l’uscita di Terence Hill ha pesato ma Raoul è un grande attore e penso che sia stata una scelta giusta per sostituirlo. Anche io ho partecipato come colonello e ben vengano per il futuro altre stagioni”.

In merito al suo personaggio, Montedoro ha poi rivelato: “Tommasi mi ha dato tantissimo, mi ha regalato la notorietà. E’ stata una grande scuola lavorare con attori come Terence Hill. Ricordo ancora il primo giorno di lavoro quando mi sono ritrovato sul set con Terence e Nino Frassica e non ci credevo”. E proprio Nino Frassica sarà co-conduttore assieme a Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo. Simone Montedoro ha commentato così: “Nino è unico nel suo genere, lo puoi mettere ovunque. Sa come comportarsi, sa quello che deve fare ed è inimitabile. Per me è stato un grande maestro, ci vogliamo bene”.