Raoul Bova è uno dei più amati attori italiani, ma non tutti conoscono il suo eccezionale background da doppiatore. La Disney lo ha ben presente e per questo ha scelto di affidargli la voce di Cip nel nuovo film originale per Disney Plus “Cip e Ciop agenti speciali” che segna un reboot della serie d’animazione campione di ascolti negli anni ‘80. Abbiamo avuto il piacere di partecipare ad una speciale premiere organizzata da Disney e Medicinema al Cinema Troisi con le voci italiane del film.

Raoul Bova, l’intervista

Noi di SuperGuidaTv abbiamo chiesto a Raoul Bova le emozioni di questo nuovo lavoro al doppiaggio: “È stato molto divertente e stimolante, il doppiaggio devo dire che è come una palestra per un attore. Devi lavorare soltanto con la voce, quindi è un ottimo strumento. Il discorso di Cip e Ciop ha avuto un valore importante perché mi ha ricordato quando li vedevo da bambino e mi ha permesso di tornare nel passato. Parlavano in modo veloce quasi incomprensibile, ora per la prima volta riusciamo a capirli ed è bello. Anche la storia di Cip e Ciop che prima si separano e poi si riuniscono per tornare agenti speciali è bello”, poi sottolinea come si senta anche simile al suo personaggio caratterialmente “Devo dire che sono simili un po’ a tutti e due, ma forse se ci penso bene più a Cip”.

Il suo rapporto con la Disney è iniziato nel lontano 1997 quando sorprese tutti nello straordinario doppiaggio di Hercules, uno dei film più belli ed amati: “Sono contento perché comunque è un regalo che faccio anche ai miei figli, il più grande Alessandro è sempre stato un appassionato di cartoni animati sta studiando animazione e per me è stato un onore ed un orgoglio fare questo cartone animato. Le più piccole potranno vedere un nuovo cartone con la voce del papà quindi è un ulteriore regalo”.

Don Matteo non perde anzi cresce con Raoul Bova negli ascolti tv

Raoul Bova è anche protagonista su Rai 1 in Don Matteo, la serie che tutti temevano avrebbe avuto un crollo negli ascolti tv dopo l’addio di Terence Hill nella quarta puntata e che invece grazie al successo del nuovo arrivato Don Massimo ha fatto segnare ascolti record: “Sono molto soddisfatto, contento e felice. Non me lo aspettavo, sono contento che oltre alle notizie negative che abbiamo avuto in questo ultimo periodo la gente continui ad essere appassionata dopo tredici stagioni a questa bellissima serie. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte notizie, passano due ore in armonia sorridendo con la commedia ed un giallo interessante”.

Non ci resta che attendere il 20 maggio per vedere su Disney Plus il nuovo film di Cip e Ciop, mentre per scoprire se continuerà il successo di Don Matteo con Raoul Bova l’appuntamento è questa sera – 17 maggio – e per giovedì 19 maggio su Rai 1.