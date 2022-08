E’ stato l’ultimo ingresso nel cast del Paradiso delle Signore. Massimo Poggio interpreta Ezio Colombo, papà della Venere Stefania e marito di Gloria. Nella prossima stagione della soap, Ezio potrebbe salvare Gloria dalla prigionia. Nella messa in onda dell’ultima puntata, la donna si è costituita ai Carabinieri. Ezio l’ha raggiunta per vederla andare via con le lacrime agli occhi. Secondo alcune indiscrezioni, Ezio potrebbe esporsi per la madre della figlia.

Massimo, come ritroveremo Ezio Colombo?

L’inizio della nuova stagione sarà tranquillo. Ezio ha ritrovato un po’ di serenità dopo aver sofferto. Tornerà a parlare di matrimonio con Veronica e in questo senso si metteranno in moto delle dinamiche. Poi succederà qualcosa che però non posso svelare.

Sei uno degli ultimi arrivati nel cast del Paradiso delle Signore. Come ti sei trovato?

Mi sono trovato da subito molto bene e sono stato da subito accolto. Questo mi ha messo in una disposizione d’animo meravigliosa e sono molto felice di essere entrato a far parte di questa famiglia. E’ un gruppo di lavoro bellissimo e questa armonia traspare anche in televisione.

Il pubblico ti ricorda ancora nella serie “Che Dio ci aiuti”. Cosa ricordi di quell’esperienza? Da poco Elena Sofia Ricci ha detto addio al personaggio di Suor Angela.

Immagino che Elena ne abbia fatte abbastanza di stagioni di Che Dio ci aiuti e forse ha avvertito l’esigenza di voltare pagina. Mi dispiace ovviamente. Ho un ricordo bellissimo di quel set. Mi sono molto divertito perché tra Marco e Suor Angela era nato dapprima un rapporto conflittuale anche se in realtà in segreto lui la adorava. Ancora oggi dopo tanti anni ricevo tantissimo affetto da parte delle persone per la prima stagione di Che Dio ci aiuti.