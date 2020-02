Marina Evangelista de La Pupa e il Secchione e Viceversa si è raccontata ai microfoni di SuperGuida Tv: dalla recente esperienza nel game show di successo condotto da Paolo Ruffini fino al presunto flirt con Fabrizio Corona. Tanti i progetti per il futuro per la giovanissima modella ed attrice che può vantare la collaborazione con il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino nel film “Loro” e nella serie evento “The New Pope”. Ecco Marina cosa ci ha raccontato in esclusiva sulla sua ultima avventura televisiva e sui progetti per il futuro!

Intervista esclusiva a Marina Evangelista de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Ciao Marina Evangelista e benvenuta su SuperGuida Tv! Raccontaci della tua esperienza a La Pupa e il Secchione e Viceversa.

La mia esperienza a “La Pupa e il secchione e Viceversa” è stata piena di emozioni. Lì dentro ho riso, pianto, giocato, oltre aver anche superato i limiti che avevo sulla cultura generale (in geografia rimarrò una capra a vita però, non mi entra in testa). Penso che la rifarei altre mille volte! Mi ha lasciato un ricordo bellissimo e sono stata felicissima di essermi messa in gioco ed aver affrontato tutto con tanto cuore e tanta determinazione. Un’esperienza che mi porterò per sempre dentro di me!

Nel programma ti sei avvicinata molto a Dario Massa. Cosa ti ha attirato di lui?

Dario Massa è una persona ipersensibile, certo è arrogante e ha i suoi modi. Quello è il suo modo di fare, ma in realtà è una persona di cuore.

Cosa pensi, invece, della Pupa Carlotta con cui hai avuto un duro scontro?

Su Carlotta ci avevo visto lungo nel senso non mi piacevano dei suoi atteggiamenti, le frecciatine e i sorrisini un pò falsi che faceva e diciamo che poi si è rivelata per quella che è. In lei ho intravisto dei piccoli atteggiamenti negativi che non mi appartengono e che quando trovo in una persona mi spingono ad allontanarmi perché so che potrebbe fare qualcosa di sbagliato nei miei confronti e verso gli altri.

Quindi non c’era una simpatia a pelle…

Inizialmente in realtà c’era un bel rapporto, ho passato molto tempo con lei e l’aiutavo anche a studiare. Lo scambio di coppia è stata una cosa che non mi aspettavo. Mi ha deluso: un conto se l’avesse fatto una persona a me lontana, un altro che l’ha fatto una ragazza a me vicina. Poi ad oggi non so se devo pensare che si fosse avvicinata a me perchè ero abbastanza preparata in cultura generale visto che ho aiutato anche lei!

Come sono oggi i rapporti con i vari concorrenti de La Pupa e il Secchione? Stella Manente ci ha parlato di un gruppo di Whatsapp: cosa vi dite? Commentate anche le interviste? Come è cambiata la tua vita dopo l’esperienza di un reality tv.

Sono veramente la ragazza della porta accanto, vedere tanto affetto o tutta questa gente che ti scrive, ti segue, commenta quello che fai, non so ancora gestirla in realtà! Ad oggi sono in buoni rapporti con tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchion e Viceversa. Le persone con cui ho legato di più sono sicuramente Martina, Dario, Scalzi e Stefano, De Laurentis. Adesso sto conoscendo meglio anche Stella Manente visto che abbiamo fatto delle cose insieme e ho avuto modo di passare più tempo con lei. Eh vabbè anche Mazzoni: lui è favoloso, è stato sempre carino e lo è rimasto anche fuori!

Su chi avevi puntata per la vittoria finale?

Ero sicura che vincevano Maria Assunta Scalzi e Stefano perché lo meritavano a livello di rapporti tra loro e anche per come erano con gli altri. Sono stati confidenti di tutti, hanno dato consigli, erano allegri, dinamici e avevano un bel feeling. Loro due sono amati dal pubblico proprio come coppia. Sono entrati nel programma in punta di piedi come “viceversa”, hanno analizzato le persone e pian piano si sono fatti conoscere; è stato molto carino e delicato da parte loro fare così.

Se dovessi definire la bellezza con tre aggettivi?

Per me la prima cosa è la bellezza del cuore di una persona. Se una persona è bella dentro la vedo bella anche fuori, sono sempre stata così. Poi c’è la bellezza estetica però quella rispecchia dei canoni.

Prima de La Pupa e Il Secchione hai partecipato anche a Ciao Darwin, che ricordo hai di quell’esperienza?

Mamma mia, io ripenso a mia madre che mi aveva detto ‘fai tutto tranne la prova di coraggio’ ed io ho fatto proprio quella! E’ un ricordo bellissimo perché quando ero lì l’adrenalina mi ha caricata per lanciarmi in quelle teche e cercare palline in mezzo agli animali. E’ stata un’esperienza bellissima, seguivo Ciao Darwin da quando ero bambina e ho sempre sognato di fare la prova di coraggio. E’ stato tutto divertente, Paolo Bonolis poi è fantastico!

Marina Evangelista, il flirt con Fabrizio Corona e il cinema con Paolo Sorrentino

In passato il tuo nome è stato associato anche a quello di Fabrizio Corona: cosa c’è stato tra voi?

Allora avevo conosciuto Fabrizio Corona casualmente in un locale perchè un mio amico voleva facessi la foto con lui e da lì abbiamo chiacchierato. Questo mio amico poi ha provato a vendere la notizia, ma questo è un altro discorso. Lui ha provato a creare un gossip di cui non ne sapevo nulla, ha venduto la notizia pensando di guadagnarci e invece… Mi faceva semplicemente piacere da ragazzina uscita da un paesino incontrare un personaggio famoso, Fabrizio poi è affascinante come uomo, ma è stato solo un ingrossare le cose.

Nel 2012 hai partecipato al concorso di Miss Italia. Quanto è stato importante il concorso di bellezza per la tua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo?

Sono arrivata in semifinale a Montecatini Terme come Miss Cinema Calabria, ma all’epoca ero molto insicura, piangevo tutte le sere perchè vedevo le altre ragazze più belle e alte di me e non mi sentivo all’altezza. Oggi lo rifarei con una consapevolezza diversa, ho molto più carattere, non mi interessa il giudizio e non temo che le persone mi guardino e dicano ‘è bella, è brutta’, non me ne frega niente!

Non solo moda, hai anche studiato presso l’Accademia Internazionale di Teatro A Roma. Cosa ti ha spinto a frequentarla?

Il mio più grande sogno è quello di fare l’attrice e lo sarà per sempre. Quando ero più piccola ho fatto danza e ballavo, anche se mi è sempre piaciuto improvvisare e imitare. Quando guardavo i film, infatti, non li seguivo, ma cercavo di capire come l’attore interpretasse una scena. L’Accademia è stato forse il periodo più bello della mia vita, facevo quello che amavo, imparavo a farlo bene ed ero a contatto con tantissime persone. Poi era teatro e quando si facevano gli spettacoli c’era il contatto diretto col pubblico, una cosa che regala sempre tantissimo.

Hai lavorato al cinema con Paolo Sorrentino nel film “Loro”. Raccontaci come è andata e come è stato lavorare con un regista Premio Oscar.

Tutto è nato da una piccola comparsa poi sono arrivata a 14 pose, avevo il mio ruolo recitato e anche delle coreografie. E’ stato davvero bellissimo. Per me Sorrentino era tipo un animale mitologico, una figura che potevo solo immaginare, invece è un grandissimo regista ed è di un’umiltà pazzesca. La mattina chiacchierava con noi e questo mi ha colpito molto; non lo diresti mai, ma è una persona umilissima. Poi mi ha dato tanta speranza visto che sono stata scelta da lui, dopo tanti “no” sentirsi dire “si” da Sorrentino…Poi ho anche fatto la sigla della serie “The New Pope”, è stato lui a chiedere alla produzione di contattarmi e questo è stato davvero importante per me.

Progetti per il futuro? Ti dedicherai più alla tv oppure al cinema?

Vorrei seguire la mia passione e l’onda del cinema. Sogno Hollywood, sogno in grande ma vorrei arrivare lì! La tv ci sono alcune cose che vorrei fare come un programma comico perchè sono parecchio buffa al di là del mio essere “pupa”, mentre come reality mi piacerebbe l’Isola dei Famosi perché sono selvaggia, amo gli animali e poi sono piccolina ma ho molta forza (ride ndr). Le cose che non mi piacciono in tv sono quelle che riguardano la vita sentimentale, sono diventata molto selettiva, ho bisogno di conoscere una persona e viverla!

Grazie mille a Marina Evangelista per la disponibilità!