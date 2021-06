Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto televisivo come giudice nel talent “The Voice Senior” assieme al papà Albano Carrisi. Entrata in punta di piedi anche a causa delle polemiche che l’hanno travolta, Jasmine si è sempre tenuta un passo indietro rispetto al papà esprimendo le sue idee con determinazione. Puntata dopo puntata, ha dimostrato di essere una vera rivelazione facendosi apprezzare dal pubblico a casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Jasmine Carrisi ci ha parlato del nuovo singolo “Calamite”, un brano frizzante e dal sapore estivo che sta già riscuotendo un grande successo.

Un brano su cui Albano ci ha messo lo zampino consigliando a Jasmine di cambiare il titolo della canzone. La giovane Carrisi inizialmente voleva intitolarlo “Verso Sud”. A Jasmine abbiamo chiesto anche se le piacerebbe tornare come giudice nella prossima edizione di “The Voice Senior” e lei ha risposto in modo affermativo raccontando anche di essere andata incontro a delle difficoltà. Non parteciperebbe invece ad un talent perché pensa che il suo cognome possa essere un ostacolo.

In questi anni le sono piovute addosso molte critiche ma Jasmine l’ha sempre sapute schivare anche se oggi ammette che a darle più fastidio è stato il costante paragone con il padre. Abbiamo chiesto a Jasmine di commentare anche l’indiscrezione su una eventuale partecipazione della madre Loredana Lecciso al “Grande Fratello Vip”. Jasmine preferisce seguire in tv i reality mentre l’idea di prenderne parte non la solletica affatto. Come papà vorrebbe arrivare ad esibirsi sul palco del Festival di Sanremo ma guai a dirle di fare un duetto con lui. Meglio se con Elodie o Madame, due artiste che reputa brave e complete. Ora la sua prossima sfida è registrare un album anche se ammette con umiltà di dover ancora maturare artisticamente. E chissà che in futuro in questo progetto non possa esserci anche papà Albano.

Intervista a Jasmine Carrisi

Jasmine, è da poco uscito il tuo nuovo singolo “Calamite”. Com’è nato questo brano?

Questo brano è nato dalla voglia di divertirsi e di tornare alla vita normale dopo quest’anno e mezzo difficile che abbiamo trascorso. E’ un pezzo ritmato, leggero e perfetto per l’estate. Spero che questo brano possa trasmettere gioia e allegria perché abbiamo tutti bisogno di ritrovarsi e di stare più vicini di prima.

Ti abbiamo vista partecipare assieme a papà Albano in “The Voice Senior”. Che esperienza è stata? Ti piacerebbe tornare il prossimo anno?

E’ stata un’esperienza intensa e bellissima per me. Ammetto che all’inizio ho trovato delle difficoltà perché mi sono trovata a confrontarmi con artisti molto forti ma anche perché era il mio debutto in un programma televisivo. La rifarei mille volte.

L’idea di prendere parte ad un talent come concorrente ti è mai venuta?

Non mi è mai venuta voglia di partecipare ad un talent. Penso che il cognome che porto possa essere un ostacolo.

Il tuo cognome è ingombrante soprattutto per una giovane come te che vuole fare musica. In questi anni c’è stata una critica che più ti ha ferita?

Non c’è stata una critica in particolare che mi ha ferito. Ciò che mi ha dato più fastidio in questi anni è stato il costante paragone con papà.

Negli scorsi mesi era girata voce che mamma Loredana avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip. Era stata presa in considerazione prima come opinionista poi come concorrente. Tu in quale veste la vedresti meglio?

Io la vedrei più nei panni di opinionista. Mamma ha già partecipato in passato ad un reality e ora non la vedrei come concorrente.

E tu invece? Parteciperesti ad un reality?

Non seguo molto i reality. Preferisco essere una telespettatrice però piuttosto che dover pensare di prenderne parte. Non so se ce la farei ad avere l’occhio puntato delle telecamere 24h su 24.

Papà ha vinto molte volte il “Festival di Sanremo”. Scommetto che anche tu vorresti calcare il palco dell’Ariston.

Credo che arrivare su quel palco sia il sogno di chiunque faccia questo mestiere. Mi piacerebbe molto.

Hai dichiarato che con papà non ti cimenteresti mai in un duetto. Con chi invece lo faresti?

Mi piacerebbe cantare con Elodie. Trovo che sia un’artista molto brava. E poi quest’anno Madame è stata una grande scoperta. L’ho seguita al Festival di Sanremo di quest’anno.

La tua prossima sfida?

Sogno di registrare un album anche se per fare questo passo devo ancora crescere un po’. Aspetterò.