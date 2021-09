Prima si è divertita a sconvolgere i fan del “Commissario Montalbano” nel ruolo di Antonia. Poi ha stupito il pubblico trasformandosi in Ilary Blasi nella serie Sky “Speravo de morì prima”. Greta Scarano colpisce nel segno tanto che al Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto un importante riconoscimento al Filming Italy Best Movie Awards. Capace di essere credibile in qualsiasi ruolo, Greta ha rapidamente conquistato un vasto pubblico.

Greta Scarano, l’Intervista

Greta, che importanza ha per te questo riconoscimento?

Sono stata premiata per l’interpretazione di Ilary Blasi nella serie “Speravo de morì prima”. Mi rende felice aver ricevuto questo riconoscimento televisivo in un contesto cinematografico. E’ gratificante.

La tua carriera è costellata di successi. Il successo cosa ti ha regalato e cosa invece ti ha tolto?

Non mi sento mai realizzata. Sono felice di ciò che ho fatto fino adesso e mi reputo fortunata per le opportunità che ho avuto, per tutto ciò che ho saputo e che non ho saputo cogliere. Il successo non mi ha tolto nulla. Ho sempre le mie amiche del liceo, trovo sempre del tempo per trascorrere con mio nipote che è nato da poco. Non mi dà fastidio se qualcuno mi viene a chiedere una foto e anzi manifesto disponibilità perché so che dall’altra parte c’è qualcuno che mi apprezza.

In futuro, c’è un ruolo in cui piacerebbe cimentarti?

Mi piacerebbe moltissimo interpretare una sportiva. Vorrei affrontare quella dedizione, immergermi in una disciplina sportiva. In generale, sono alla ricerca di ruoli sfaccettati in cui mi possa nascondere. Preferisco sempre che il personaggio abbia una sua verità, a prescindere da me. Ogni volta che ci sarà un ruolo ben scritto, farò di tutto per poterlo interpretare.