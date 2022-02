E’ l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Gianluca Costantino ha varcato la porta rossa mandando in visibilio il pubblico femminile. E’ stato definito il latin lover di questa edizione e non a caso considerando il suo avvicinamento prima a Delia, poi a Jessica e anche a Soleil. Proprio per questo, le inquiline della casa lo hanno tacciato di incoerenza.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Gianluca Costantino ha ripercorso la sua breve esperienza pur senza esprimere il suo rammarico per il breve tempo trascorso nella casa. Per questo motivo, Gianluca vorrebbe candidarsi per rientrare nella prossima edizione. Gianluca ha stretto un bellissimo rapporto con Soleil Sorge. A conquistarlo è stato il carisma ma anche l’intelligenza di questa ragazza che ha incuriosito e diviso il pubblico per la sua amicizia con Alex Belli. A tal proposito, Gianluca ha espresso il suo giudizio in merito. Ci ha poi rivelato di aver preso le distanze da Delia Duran dopo aver capito che sarebbe diventato l’altro soggetto del quadrilatero messo in piedi da Alex Belli.

Gianluca Costantino ha anche parlato di Alessandro Basciano commentando il suo comportamento all’interno della casa. In questi mesi, in molti erano convinti che prima di partecipare al Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino fosse approdato a “Uomini e Donne”. Gli abbiamo allora chiesto se è un programma a cui gli piacerebbe partecipare: “Potrebbe piacermi l’idea ma ad oggi non ho ricevuto nessuna proposta in questo senso”. Sui reality, rivela di voler partecipare all’“Isola dei Famosi”. Gianluca non è spaventato affatto dalla fame che potrebbe patire anche perché ci assicura di aver perso 5 kg dopo l’esperienza nella casa. Lo ritroveremo sulle spiagge in Honduras?

Gianluca Costantino, l’intervista

Gianluca, cosa ti aveva convinto a partecipare al Grande Fratello Vip?

Quando mi è arrivata la telefonata non ci ho pensato molto. Non si è trattata di una scelta difficile da prendere. Avere l’occasione di partecipare ad un reality così blasonato è sempre stato un mio obiettivo, un sogno da realizzare. Ho accettato subito.

Sei soddisfatto di questa esperienza?

A livello temporale non sono soddisfatto. Mi sarei aspettato di rimanere un po’ di più nella casa. La soddisfazione più grande è stata ricevere i complimenti dagli autori e da Alfonso che si è complimentato per come mi ero comportato. Sono contento che alcune persone continuino a parlare di me nella casa.

Ti sei sentito subito accolto nella casa o hai avuto difficoltà?

Mi sono sentito accolto. Generalmente anche nella vita di tutti i giorni cerco sempre di dare una buona impressione. Ho cercato fin da subito di relazionarmi un po’ con tutti. Mi sentivo un po’ con il fiato sul collo e mi immaginavo gli ultimi granelli di sabbia che stavano scorrendo nella clessidra. Sono rimasto sbalordito dalla nomination di Delia e non me l’aspettavo. Jessica anche mi ha nominata e il suo gesto mi ha fatto rimanere perplesso. Non avevo fatto nessun gesto sbagliato nei suoi confronti né avevo parlato male di lei.

Se ti proponessero di rientrare in gioco dall’inizio magari della prossima edizione accetteresti?

Accetterei e mi piacerebbe giocarmela dall’inizio con molta più calma. Sono sicuro che riuscirei ad esprimermi con maggiore serenità senza lottare contro il tempo che scorre. Avrei la possibilità di far conoscere una parte della mia vita che non ho potuto raccontare e di lanciare un messaggio costruttivo. Avrei potuto fare tanto di più.

All’interno della casa hai stretto un bel rapporto con Soleil. Cosa pensi della sua amicizia artistica con Alex Belli e del triangolo tra lei, Alex e Delia?

Ho stretto un bel rapporto con Soleil. Ho visto in lei una ragazza seria, matura, intelligente e vera. Mi ha raccontato dell’amicizia che aveva stretto con Alex nel primo periodo di permanenza nella casa del Grande Fratello. Mi aveva fatto capire che tra loro c’era solo un’amicizia. Soleil era attratta mentalmente e in parte anche fisicamente da Alex. Soleil si è poi frenata sapendo che Alex aveva una moglie fuori che lo aspettava. Penso che a portare avanti questa situazione sia stato Alex con tutte le varie sceneggiature che gli hanno consentito di cavalcare l’onda mediatica.

Pensi che Alex abbia usato Soleil?

E’ inopportuno dire che Alex abbia usato Soleil. Penso che lui abbia enfatizzato più di quello che era realmente il racconto di Soleil. Ha amplificato molto la situazione per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Non l’ha usata però.

Anche Delia si era molto avvicinata a te. Ti sei sentito attratto da lei?

Quando Delia si è avvicinata a me provavo simpatia nei suoi confronti pur essendo consapevole del rapporto che aveva con Alex. Ad un certo momento ho deciso di essere me stesso e di seguire il cuore e la testa. Mi sono sfilato da quello che sarebbe potuto succedere visto che sicuramente sarei diventato il quarto incomodo nel triangolo tra Alex e Delia. Ho preso le distanze e ho preferito mantenere con lei un’amicizia. Preferivo parlare di me piuttosto che far parlare di me in relazione a Delia e Alex.

Lulù ha dichiarato che tu avresti avuto un interesse per Jessica. E’ vero che avevi espresso l’intenzione di conoscerla fuori la casa?

Sono entrato nella casa e non mi aspettavo di avere questo impatto su Jessica. Conoscendola, sono rimasto colpito dalla sua gentilezza. Ogni volta però si parlava di lei e Barù. Una sera scherzando le ho detto: “Peccato che sei impegnata”. E lei scherzando mi ha risposto che non lo era affatto. Io le ho fatto notare però che tutti parlavano di lei e Barù e poi ho aggiunto: “Sappi che sei una bella persona. Ti corteggerò fuori dal reality”. Questa è stata la battuta che le ho fatto ma non mi aspettavo che mi venisse puntato il dito contro.

A chi come Manila e Sophie ti hanno accusato di avere attuato una strategia, cosa rispondi?

Mi verrebbe da dire da che pulpito viene la predica. Manila non fa altro che parlare male degli altri e non ha una sua dinamica. Lei ha percepito un mio distacco ma io nei primi giorni ho preso le distanze perché ho capito che tendeva a mettere zizzania. Non c’era nessuna strategia. Entrando a cinque mesi dall’inizio del programma qualsiasi legame avrei instaurato sarebbe stato analizzato con la lente di ingrandimento. E’ entrata in un loop mediatico in cui invece che parlare di sé stessa parla male degli altri.

Chi ti ha deluso di più all’interno della casa? Per chi invece fai il tifo?

Faccio il tifo per Soleil. L’ho conosciuta e l’ho trovata una persona intelligente, coraggiosa, schietta e senza peli sulla lingua. Per quanto riguarda le persone che mi hanno deluso, sono combattuto tra Delia che mi ha votato e Manila. Non mi sarei aspettato che fosse cosi accanita nei confronti degli altri.

Sei molto amico di Alessandro Basciano che nella scorsa puntata è stato punito con un provvedimento disciplinare. Da amico, sei rimasto spiazzato dal suo comportamento?

Conosco Alessandro da tantissimo tempo. So perfettamente qual è il suo punto debole. Alessandro a volte è impulsivo e ha delle reazioni esagerate di cui si pente. All’interno della casa ha pianto più volte per questo motivo e io stesso l’ho consolato. Credo che sia giusto il provvedimento preso dalla redazione. Non si può permettere di far passare un messaggio sbagliato. Si è però esagerato quando Alessandro è stato definito una persona violenta. Ha esagerato nei modi ma la violenza è altra.

La storia con Sophie come la vedi?

Dentro la casa li vedevo molto affiatati. Tra loro c’è un forte sentimento ma bisognerà capire cosa accadrà quando saranno fuori.

In molti sui social ti hanno candidato come tronista di “Uomini e Donne”. Ti piacerebbe? Ci hai mai fatto un pensierino in questi anni?

E’ un programma ambito in particolare per i ragazzi giovani. Potrebbe piacermi l’idea ma ad oggi non ho ricevuto nessuna proposta in questo senso.

Dopo questa esperienza, parteciperesti ad un altro reality?

Mi piacerebbe fare un altro reality. Il mio sogno è stato sempre quello di partecipare all'”Isola dei Famosi”. Non mi spaventerebbero neppure i morsi della fame. Dentro la casa ho perso 5 kg perché appena sono entrato nella casa era stato dimezzato il budget. Ho mangiato pasta, riso e legumi per una settimana. Non è stato facile ma con la forza di volontà ci si adatta tranquillamente.