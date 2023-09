Manca ormai poco al ritorno della serie Cuori. La seconda stagione della serie farà capolino su Raiuno in prima serata dal prossimo 1 ottobre. Tra i protagonisti ritroveremo Daniele Pecci nel ruolo di Cesare Corvara. Dopo la delicata operazione al cuore, Cesare tornerà in ospedale. Nella sua vita però ci saranno importanti cambiamenti professionali ma anche sentimentali. Cesare dovrà rinunciare all’amore della sua vita Delia che nel frattempo gli ha confessato di provare dei sentimenti per Alberto Ferraris. Una rivelazione che sconvolgerà Cesare Corvara e che sarà determinante per comprendere quale direzione prenderà la trama nei prossimi episodi.

Intervista a Daniele Pecci, protagonista di Cuori 2

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Daniele Pecci al quale abbiamo chiesto qualche anticipazione sul suo personaggio: “Lo ritroveremo vivo per miracolo, malato, moribondo, ma pieno di voglia di rivalsa. Gli eventi che sono accaduti sono gravi, ha perso l’amore della sua vita ma anche il controllo del reparto in cui opera”.

Per quanto riguarda la trama sentimentale, Daniele Pecci rivela: “Sarà interessante vedere cosa è rimasto dell’amore bello e importante che provava per Delia. Posso anticipare che ci saranno dei momenti in cui i due si troveranno a guardarsi negli occhi, e a confrontarsi su quello che hanno vissuto”.

Cesare Corvara è stato ingannato da Alberto Ferraris che non gli aveva rivelato nulla sulla sua passata frequentazione con Delia. Cosa accadrà tra loro in questa seconda stagione? E’ stato Pecci a svelarlo: “E’ interessante vedere come un uomo di scienza che ha creduto nelle potenzialità di un giovane che ritiene estremamente brillante al punto da superare il suo maestro debba lottare contro il tradimento che ha subito. Bisognerà vedere se prevarrà la fiducia o il sentimento di vendetta”.

Chiediamo allora a Daniele Pecci se sia più difficile perdonare il tradimento in amicizia o in amore. L’attore confida: “E’ difficile dirlo perché sono molto simili. Penso però che il tradimento dell’anima sia ben più grave di quello fisico”.

Qualche mese fa si era vociferato di una partecipazione di Daniele Pecci a Ballando con le Stelle. Il suo nome sarebbe spuntato nel taccuino di Milly Carlucci. Gli abbiamo chiesto se sia stato mai contattato: “Negli anni passati ci sono stati tantissimi contatti, sin dalla prima edizione. Non ho mai avuto tempo di farlo per via dei vari impegni. Mi ricordo che durante un’edizione riuscii a mettermi d’accordo per partecipare come ballerino per una notte. Fortunatamente devo lavorare sempre e quindi non ho mai la possibilità di andare”.

Prima della serie Cuori, Daniele Pecci è stato un volto amato dal pubblico. La serie Orgoglio gli aveva regalato una popolarità immensa. Qualcuno pensava che Daniele potesse sfruttare questa occasione importante e invece ha scelto di allontanarsi dalla tv: “Ad un certo punto nel 2015 avevo deciso di smettere di fare le serie tv. Poi ho cambiato agente e lui mi ha fatto un lungo discorso. E’ colpa sua se mi vedete di nuovo in tv(ride)”.

Una scelta dettata dalla volontà di dedicarsi di più al teatro, la sua più grande passione. Un cruccio però rimane il cinema: “Per me rimane ancora una zona d’ombra. Pur avendo preso parte a dei lavori sono talmente pochi che è come se non lo avessi fatto”.

Gli chiediamo allora se abbia avvertito un pregiudizio in quanto attore di serie tv: “Oggi sembra che ci sia meno pregiudizio rispetto ad un tempo. Per chi come me ha avuto un grande exploit grazie alle serie tv è più difficile. Ho però nei confronti del cinema un’affezione particolare”.