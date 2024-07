Dopo un periodo di pausa, Carmen Ferreri è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Tutte le volte”. L’ex allieva di Amici ha descritto questo pezzo, scritto da Chiara Pizzi, B-Croma, Carmen e Arashi, come un viaggio intimo attraverso le sfide e i trionfi dell’amore, un inno alla resilienza e alla complessità delle relazioni umane, un racconto sincero e appassionato che cattura l’essenza stessa dell’amore.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Carmen Ferreri che ci ha parlato di questo brano. In questi anni, Carmen ha attraversato alti e bassi ma la musica le è stata sempre di aiuto, di supporto. Nel 2017 la popolarità era esplosa grazie alla partecipazione ad Amici. Lei conquistò il secondo posto dietro Irama.

Sul rapporto con Irama e su quel secondo posto, svela: "Quel secondo posto non mi è mai bruciato. E' stato giusto che vincesse Irama. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere ma sono anche consapevole che dietro avrei dovuto avere un progetto più forte e non ero pronta. Tornando indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Con Irama ho dei bellissimi rapporti e ci sentiamo sempre. Entrambi viviamo a Milani e siamo anche vicini". Ad oggi tra gli obiettivi di Carmen c'è anche il Festival di Sanremo: "Sanremo rimane la massima aspirazione ma penso che lo sia per ogni cantante. Mi piacerebbe molto. Ci stiamo lavorando e magari capiterà di poter partecipare".

Intervista a Carmen Ferreri

Carmen, è uscito da poche settimane il tuo nuovo singolo “Tutte le volte”. Com’è nata l’idea per questo brano?

“Tutte le volte” è un brano che mi è stato proposto da Chiara Pizzi che è l’autrice originaria del pezzo di cui io sono coautrice. A presentarmela era stata Renato D’Amico, il produttore. Insieme abbiamo dato al brano una veste diversa visto che in origine era previsto un solo accompagnamento pianoforte e voce. Appena Chiara mi aveva sentire il pezzo, ne sono stata subito entusiasta.

È un brano che è un inno alla resilienza. Cos’è per te la resilienza? In questi anni è sempre stato facile rimanere a galla o ci sono stati momenti difficili?

Ho attraversato un momento difficile perché il mondo della musica è complicato. Ho vissuto degli alti e bassi e la musica mi è stata d’aiuto. Mi sono trasferita dalla Sicilia a Milano e questo mi ha portato a conoscere persone e a stringere contatti nell’ambito musicale. E’ stata per me una svolta.

Nel 2017 avevi partecipato ad Amici. Che ricordo hai della scuola? Ti senti cambiata da allora?

Amici è stato uno dei capitoli più importanti della mia vita perché mi ha formato sia a livello personale che artistico. Mi sento cambiata perché comunque mi sento cresciuta, ho fatto dei passi in avanti. Mi sento più grande e anche più consapevole. Non ho mai avvertito un pregiudizio nei miei confronti per il fatto di aver partecipato ad Amici anzi c’è stata semmai una reazione opposta. Quando gli altri lo venivano a sapere erano curiosi e mi chiedevano dettagli.

Sei rimasta in contatto con gli ex allievi della tua edizione?

Sono rimasta in buoni rapporti con tutti coloro con cui mi frequentavo già dentro la scuola.

In quella tua edizione di Amici il primo classificato fu Irama: ti è mai bruciato? Sei rimasto in contatto con lui?

Quel secondo posto non mi è mai bruciato. E’ stato giusto che vincesse Irama. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere ma sono anche consapevole che dietro avrei dovuto avere un progetto più forte e non ero pronta. Tornando indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Con Irama ho dei bellissimi rapporti e ci sentiamo sempre. Entrambi viviamo a Milani e siamo anche vicini.

In questi anni Amici lo hai continuato a guardare?

Sì mi è capitato.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Onestamente no, rifarei tutto. Ogni cosa mi è servita per diventare quella che sono oggi. Anche le cose brutte insegnano, non ho rimpianti.

Ti piacerebbe partecipare a Tale e Quale Show?

Sarebbe una sfida interessante, magari capiterà l’occasione. Qualsiasi opportunità la prendo in considerazione.

Nel 2015 e nel 2016 avevi preso parte ad Area Sanremo. A distanza di anni, Sanremo rimane sempre un tuo sogno? In questi anni ci hai più provato?

Sanremo rimane la massima aspirazione ma penso che lo sia per ogni cantante. Mi piacerebbe molto. Ci stiamo lavorando e magari capiterà di poter partecipare.

Nel tuo futuro cosa vedi?

All’orizzonte c’è un musical e ne vado davvero fiera. E’ un progetto originale, inedito, una storia bella. Non vedo l’ora di salire sul palco perché anche questa sarà una bella sfida.

C’è un artista con il quale ti piacerebbe collaborare?

Ci sono tanti artisti con i quali mi piacerebbe collaborare. Sarebbe un sogno scrivere un pezzo con Davide Petrella ma anche duettare con Fiorella Mannoia.