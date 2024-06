Nel nuovo film d’animazione della Pixar “Inside Out 2” Stash dei The Kolors interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade, un eroe drammatico degli anime con capelli lunghi, occhi penetranti e un atteggiamento seriamente angosciato. Per il cantante non si tratta però della prima esperienza al doppiaggio. Stash aveva prestato la sua voce nel film d’animazione di Netflix “Vivo” ma anche in “The Trolls 3” presentato alla Mostra del Cinema di Roma.

“Inside Out 2”, intervista esclusiva a Stash dei The Kolors

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Stash. Il cantante ci ha raccontato com’è andata l’esperienza al doppiaggio in “Inside Out 2”: “Lance mi somiglia tantissimo e infatti mi rappresenta così tanto che sto pensando di tatuarmelo. In realtà, questo è il quarto doppiaggio che faccio e ormai mi sento di dire che come il canto, prestare la voce ai personaggi mi fa vivere emozioni diverse. L’aspetto più interessante è che quando si doppia ci si dimentica della parte estetica ma anche del tempo che passa”.

Un film quello di Inside Out 2 che lancia un messaggio importante. Fa capire infatti quanto una sconfitta o un insuccesso possano avere un peso sulle aspettative che gli altri hanno in noi stessi. A tal proposito, Stash ha raccontato: “Preferisco non avere aspettative. Il messaggio più importante del film riguarda l’accettazione di tutte le emozioni, compresse anche quelle negative di una sconfitta o di una mancata vittoria”.

Dallo scorso anno dopo il grande successo di “Italodisco”, i The Kolors si confermano una delle band più amate. Il brano “Karma” è il più trasmesso nelle radio e intanto la band uscita da Amici si prepara alla partenza del tour. Abbiamo chiesto a Stash che momento stia vivendo: “E’ un periodo pieno di gioia per me e spero duri a lungo”.