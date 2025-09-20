La soap turca Innocence la scorsa settimana ha abbandonato il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 20 settembre? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame del 20 settembre: la mossa di Irem e Ilker

I tre episodi disponibili in streaming e on demand dal 20 settembre vedremo Irem e Ilker pubblicare un video on line, nel quale spiegheranno di aver superato una crisi temporanea.

Il filmato, calibrato in ogni immagine e in ogni parola, vuole dare al mondo l’impressione che loro siano una coppia forte, che è stata capace di superare i problemi della loro vita privata. Ilker, con quel video, cerca di salvare la sua reputazione, già incrinata dai recenti scandali.

Nonostante l’estrema cura con cui è stato preparato però, il filmato mostra un senso di vuoto dietro ai loro sorrisi e un tremolio nei gesti che fa accendere, in chi lo guarda, molti dubbi.

Anticipazioni Innocence prossimi episodi: Ela si allontana da Ilker

Intanto Ela cercherà di prendere le distanze da Ilker, e proverà a convincere Irem che lui ama solo sua moglie, sacrificando così i propri sentimenti per non gettare ulteriore benzina sul fuoco.

La protagonista sarà ancora reduce dalla tempesta mediatica che l’avrà investita, e costretta a lasciare anche l’università per rifugiarsi nella casa che la sua famiglia possiede al mare. La donna non sarà protagonista di gesti eclatanti, ma sceglierà di allontanarsi in silenzio.

La morte di Sertac nei prossimi episodi Innocence

Nel frattempo, tutti ricevono la notizia della morte di Sertac, mentre Bahar si trova sul banco degli imputati.

Si tratta di un momento davvero particolare, che rischia di creare ulteriori tensioni tra i protagonisti. Non vi sono certezze su cosa sia successo veramente, ma la sua morte assume il sapore di un segnale che la storia sta per cambiare volto. Appare subito evidente che in questo intreccio nessuno può davvero considerarsi al sicuro.